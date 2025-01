🎥 Des cartons rouges à la pelle : Seraing retrouve la défaite, Eupen affronte un Lokeren sans Nainggolan, et le RSCA Futures monte de 4 places au classement

Trois rencontres remises il y a peu étaient au programme ce mardi en Challenger Pro League. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cela a eu un impact sur le classement.

Les trois rencontres de Challenger Pro League qui avaient été annulées il y a un peu plus de deux semaines ont été rejouées ce mardi. À l'affiche : Seraing-Lierse, Lokeren face à Eupen et le RSCA Futures contre les Jong Genk.

Seraing - Lierse

Alors qu'il avait été cherché un nul intéressant contre les Francs Borains la semaine dernière, Seraing s'incline face au Lierse sur le score de 0-2. Ousmane Sow et Bryan Adinany sont les deux buteurs lierrois. À noter l'expulsion de Noah Solheid, qui avait marqué le week-end dernier. Un joueur a également été expulsé du côté du Lierse : Emmanuel Da Costa. Le jeune Sacha Marloye, qui devrait rejoindre le Club de Bruges (Club NXT dans un premier temps) cet été selon nos informations, démarrait la rencontre sur le banc mais est monté au jeu.

🟥 | Le Lierse est à son tour réduit à 1️⃣0️⃣, de quoi relancer le RFC Seraing dans la rencontre ? 🧐 #SERLIE pic.twitter.com/sC1AG0LAxi — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) January 28, 2025

RSCA Futures - Jong Genk

Les joueurs de Mbaye Leye font donc une très mauvaise opération et perdent une place au classement suite au succès des jeunes RSCA Futures contre les Jong Genk, qui viennent de se séparer de leur coach, Thomas Buffel. Un timing de licenciement qui avait fait débat, suite à l'importance de la rencontre du jour pour les jeunes Genkois.



Ces derniers se sont donc finalement inclinés sur le score assez lourd de 4-1 au Mayor Van De Wiele Stadium. Robbie Ure a été buteur à deux reprises, tandis qu'Anas Tajaouart et Ismaël Baouf sont les deux autres buteurs anderlechtois. La seule rose genkoise a été plantée par Thomas Claes à la 72e minute de jeu sur penalty. Une expulsion dans ce match également, celle de Josué Kongolo à la 83e. Les jeunes mauves font la bonne opération de la soirée et montent à la 10e place. Ils profitent notamment du résultat du match entre Lokeren et Eupen.

FT | Le @rscaneerpede gagne 4️⃣ places au classement grâce, entre autres, à deux buts de Robbie Ure. ✌️📈 #ANDGNK pic.twitter.com/ebWTNNrR4j — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) January 28, 2025

Lokeren - Eupen

La dernière rencontre de la soirée opposait donc les Tricolores et les Pandas. Sans Radja Nainggolan, lié à une affaire en justice et qui a récemment été libéré sous conditions, les hommes de Hans Cornelis n'ont pas réussi à faire mieux qu'un match nul et vierge sur le terrain du Daknamstadion. Ce sont les Tricolores qui auront tenté le plus leur chance, mais en vain.



Mats Lemmens a écopé d'un carton rouge dans une fin de match sous tension. C'était décidément la soirée des cartons rouges. Dans les trois rencontres de CPL de ce mardi, au moins un carton rouge a été attribué. Au classement, Lokeren et les Pandas se tiennent toujours à un point d'écart, aux 11e (Lokeren) et 12e (Eupen) places respectivement.