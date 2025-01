D'Onofrio finalement à la rescousse ? Une "offre secrète" aurait été émise pour le rachat du Standard !

Qui va reprendre le Standard ? Divers candidats semblent se dessiner, mais une "offre secrète" aurait été émise avec... Lucien D'Onofrio aux manettes !

Les noms de candidats au rachat du Standard se multiplient. C'est cependant la semaine passée que la banque Moelis & Co avait fixé la date limite pour les candidats intéressés : leur offre devait arriver avant mardi dernier, 17h, et trois pistes étaient évoquées avec insistance jusqu'ici.

Ces pistes étaient Glenn Straub, milliardaire américain qui proposerait environ 10 millions d'euros et serait également intéressé par le rachat de l'AC Ajaccio ; Aliko Dangote, l'homme le plus riche d'Afrique (récemment visé par une enquête pour corruption, lire ici) ; mais aussi un consortium émirati, qui serait prêt à mettre une vingtaine de millions sur la table.

D'Onofrio finalement bien dans la course ?

Jusqu'à récemment, donc, il semblait que le candidat "favori" du public, à savoir Lucien D'Onofrio, n'ait plus la main et se soit retiré des négociations. C'était sans compter sur une petite bombe révélée par Sudinfo ce mardi matin.

En effet, Lucien D'Onofrio serait bel et bien toujours en course : l'ancien propriétaire du Standard serait en réalité derrière une "offre secrète" émise en toute discrétion en coulisses, et émanant d'un consortium d'investisseurs européens. Cette offre serait arrivée sur le gong (mardi passé avant 17h, donc), et D'Onofrio serait aux manettes.

Cette offre serait de 23 millions d'euros et permettrait donc de couvrir les dettes du club. On ignore bien sûr si c'est ce consortium qui tiendrait la corde pour reprendre le Matricule 16, car la banque Moelis & Co se donne jusqu'au mois d'avril pour faire le meilleur choix.