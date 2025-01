🎥 250 matchs en Mauve : les jolis mots de Jérémy Doku pour féliciter un joueur d'Anderlecht en mode jubilaire

Contre Malines, Francis Amuzu a disputé son 250e match pour Anderlecht. Jérémy Doku n'a pas manqué de le féliciter pour ce cap.

Lorsqu'il a effectué ses débuts pour Anderlecht sous les ordres d'Hein Vanhaezebrouck en décembre 2017, Francis Amuzu ne s'attendait sans doute pas à atteindre la barre des 250 matchs sous les couleurs du Sporting.

Avec son accélération fulgurante et sa pointe de vitesse, le Ciske était appelé à rapporter une jolie somme au club, un peu à l'image de Jérémy Doku, lancé une saison après, de trois ans son cadet.

Une complicité qui n'a pas pris une ride

Doku n'avait pas encore 40 matchs au compteur qu'il quittait déjà le Lotto Park pour 26 millions. Il partageait avec Amuzu cette maladresse dans le dernier geste après ses raids dévastateurs mais énergivores à l'heure de devoir rester lucide dans le rectangle.

Les blessures et l'échec de son transfert à Nice ont également grandement contribué au séjour prolongé d'Amuzu dans la Capitale. Reste que disputer 250 matchs pour Anderlecht est tout de même un bel accomplissement pour un enfant de Neerpede.

Jérémy Doku a donc félicité son compère dans une vidéo partagée par Anderlecht. Francis Amuzu ira-t-il plus loin que ses 28 buts et 31 assists...sachant qu'il ne lui reste plus que six mois de contrat ?