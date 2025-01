Le nouveau Mitrovic...ou presque : Anderlecht sur la piste d'un jeune attaquant serbe mis à prix cinq millions

Mihajlo Cvetkovic est sur les tablettes d'Anderlecht. Mais les Mauves devront sortir le chéquier s'ils veulent le recruter.

Nous vous en parlions un peu plus tôt dans la journée, Anderlecht est toujours à la recherche d'un attaquant en cette fin de mercato. Lorsque Kasper Dolberg est absent comme en ce moment, Luis Vazquez est trop léger, Keisuke Goto a montré de bonnes choses mais doit aussi servir à assurer le maintien des RSCA Futures.

Selon Sacha Tavolieri, les Mauves ont notamment Mihajlo Cvetkovic dans le viseur. Il s'agit d'un Serbe de 18 ans évoluant au FC Cukaricki, le club qui loue actuellement Mohamed Badamosi au Standard et que Genk avait croisé en Coupe d'Europe il y a quelques mois.

Cvetkovic a été promu en équipe première il y a un peu plus d'un an, après une saison à 33 buts en 25 matchs avec les Espoirs. Il confirme chez les grands, avec six buts en première division serbe cette saison.

Pas qu'un buteur

Du haut de son jeune âge, il s'est déjà imposé comme titulaire régulier et compte également six rencontres de Conférence League à son actif. Cukaricki en demanderait cinq millions, soit l'équivalent de sa valeur marchande. Mais n'allons pas en faire un nouvel Aleksandar Mitrovic, lui aussi jeune attaquant serbe arrivé du pays au Sporting pour la même somme il y a maintenaht plus de dix ans : Cvetkovic est présenté comme un neuf et demi, ce n'est pas un pur finisseur.

Anderlecht devra se montrer convaincant pour l'emporter : des clubs comme Francfort, Salzbourg et le Werder Brême sont également sur les rangs pour le joueur, à qui il reste 18 mois de contrat.