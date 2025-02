Le sort s'acharne : un ancien défenseur de Pro League en détresse après l'échec du remplacement de son défibrillateur

Anthony Van Loo a dû apprendre à vivre avec un défibrillateur depuis quelques années. Mais cette précaution présente aussi quelques désagréments.

En 2008, Anthony Van Loo a dû se faire poser un défibrillateur après qu'on lui ait découvert des problèmes du rythme cardiaque. À deux reprises, cela lui a sauvé la vie en plein match. Mais en 2018, six mois après la deuxième alerte, il avait été contraint de raccrocher les crampons.

L'ancien défenseur de Roulers, Malines et Courtrai doit toujours vivre avec cet appareil. Hier, il devait procéder au remplacement du défibrillateur. Mais l'opération a échoué.

Un coup du sort inattendu

C'est sa femme Evelien Van Oystaeyen qui a partagé la nouvelle sur Instagram : "Ce matin, Anthony a appris que le défibrillateur serait branché aujourd'hui. L'après-midi, il était de retour dans sa chambre car cela ne fonctionnait pas. Cela n’était jamais arrivé auparavant".

Une épreuve haut combien difficile pour le couple : "lls cherchent d’autres solutions, mais les options s’épuisent. Il a besoin d’un défibrillateur pour se protéger. Notre courage s’effondre et Anthony est complètement épuisé, mentalement et physiquement".

"Nous ne sommes actuellement pas en mesure de répondre aux messages. Nous n'avons pas l'énergie pour cela en ce moment. Et aussi parce que nous-mêmes n’avons plus de réponses", a-t-elle conclu. La rédaction de Walfoot tient à adresser à Anthony Van Loo et tous ses proches ses vœux de courage et de persévérance.