🎥 Liverpool furieux : un ancien de Pro League signe le but polémique de la journée en Premier League

Crystal Palace s'est incliné 3-1 à Liverpool. Le seul but des visiteurs a été inscrit par Daniel Muñoz, et il fait polémique outre-Manche.

Voilà un peu plus de deux ans que Daniel Muñoz a succombé aux sirènes de la Premier League. Au-dessus du lot en Belgique, le latéral colombien a rapporté huit millions à Genk lors de son transfert à Crystal Palace.

Un montant qui aurait même pu (dû?) être supérieur : la valeur marchande du joueur est aujourd'hui estimé à 27 millions. Il faut dire que le natif de Amalfi est toujours aussi décisif sur son flanc.

Déjà auteur de 4 buts et 6 assists en Premier League la saison passée, Muñoz est toujours aussi porté vers l'offensive. Malgré neuf matchs manqués pour une blessure au genou, il en est à 4 buts et 2 passes décisives, il vient d'ailleurs d'inscrire sa quatrième réalisation cette après-midi.

Liverpool not amused

Du côté d'Anfield, sa réduction du score à permis à Crystal Palace d'y croire à nouveau, alors que Liverpool menait de deux buts à 20 minutes du terme. Les Reds ont d'ailleurs peu goûté à son initiative : alors que leur gardien Freddie Woodman était au sol suite à une intervention dans les pieds de l'attaquant adverse, Muñoz a continué à jouer et a placé son (joli) lob dans le but vide.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🔵🔴 Woodman pidiendo que se parara el juego, Daniel Muñoz lo percibió, y aprovechó para firmar el descuento del Crystal Palace ante Liverpool 👀pic.twitter.com/rI8oMi8t5x https://t.co/etdQ3J5K1z



— Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) April 25, 2026

Un but qui fait parler en Angleterre : certains estiment qu'à partir du moment où le gardien était au sol, le jeu auraient dû être arrêté, d'autres notent que Woodman s'est brièvement relevé lorsqu'il a cru que Muñoz allait frapper.

La phase n'a toutefois pas eu d'influence sur l'issue finale de la rencontre : Liverpool s'est imposé 3-1, reprenant ainsi la quatrième place à Aston Villa, battu 1-0 à Fulham en cours d'après-midi. Les deux équipes comptent le même nombre de points, mais les Reds présentent une meilleure différence de buts.