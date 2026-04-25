Un joueur du Bayern s'est endormi pendant un briefing : voici comment Vincent Kompany a réagi

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Photo: © photonews

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Une histoire pour le moins surprenante est apparue dans la presse allemande. Un jeune joueur du Bayern Munich se serait endormi pendant un briefing cet été. Vincent Kompany a décidé de gérer la situation avec calme.

L'été dernier, Wisdom Mike (17 ans) a vécu un incident pour le moins marquant au Bayern Munich. Lors d'une réunion d'équipe, le jeune ailier s'est tout simplement endormi, un épisode qui n'est évidemment pas passé inaperçu au sein du club.

Selon le quotidien allemand BILD, Mike serait rentré trop tard la veille après une sortie à Munich, en compagnie d'un autre joueur qui a depuis été prêté. Au Bayern, l'affaire avait été prise avec grand sérieux, mais Vincent Kompany a choisi de ne pas humilier publiquement le jeune joueur devant le groupe.

Kompany a opté pour une approche pédagogue après l'incident

Le coach belge a convoqué Wisdom Mike en tête-à-tête et lui a fait comprendre qu'il devait franchir un cap, et que cela ne devait plus se reproduire. Le message est passé. L'ailier s'est ensuite mis au travail, s'est entraîné avec beaucoup d'envie et est progressivement revenu dans les bonnes grâces du staff.

Ce travail a fini par payer. Lors de la victoire 4-0 contre le Werder Brême le 26 septembre dernier, Mike a pu faire ses débuts en Bundesliga. Kompany l'a lancé sur le terrain avec un clin d'œil sans équivoque. « Tu l'as mérité, mais ne t'endors pas à nouveau », aurait-il glissé.

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Le Bayern l'avait d'ailleurs aussi sanctionné en interne après cet épisode. Mike a dû quitter sa chambre sur le campus pendant une semaine et loger à ses frais à l'hôtel. Son père a également été convoqué pour un entretien. Désormais, l'affaire est entièrement classée.

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