Grosse inquiétude pour une star de l'Equipe de France à un mois et demi du Mondial

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Grosse inquiétude pour une star de l'Equipe de France à un mois et demi du Mondial
Photo: © photonews

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La France retient son souffle : Kylian Mbappé est sorti blessé ce vendredi avec le Real Madrid. Alvaro Arbeloa n'a pas pu donner de détails sur l'état physique de son joueur après la rencontre.

Le coup d'envoi de la Coupe du Monde est dans moins de 50 jours, et chaque blessure plus ou moins grave fait retenir leur souffle à tous les supporters de la nation concernée. Récemment, c'est l'Espagne qui a appris avec consternation la grave blessure de Lamine Yamal, dont la Coupe du Monde est en danger.

Désormais, c'est l'autre géant du football espagnol qui a vu l'une de ses stars sortir blessée : Kylian Mbappé est sorti en se tenant la cuisse ce vendredi, lors du partage du Real Madrid sur la pelouse du Betis Séville (1-1). 

Kylian Mbappe n'a pas pris de risques, à un mois du Mondial 

Le Real Madrid a communiqué concernant la blessure de Mbappé dans la foulée, évoquant une "surcharge musculaire aux ischio-jambiers". A priori, rien d'étonnant, mais ce n'est pas la première alerte récente pour le champion du monde 2018. 

Le quotidien espagnol évoque une "frayeur", d'où la demande de Mbappé lui-même de quitter la pelouse à dix minutes de la fin du match.


En effet, à un mois et un demi du début de la Coupe du Monde, aucun risque ne sera pris par les internationaux... ce qui peut naturellement aussi frustrer certains supporters estimant que leurs joueurs ne donnent pas toujours tout.

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