Petite alerte pour Amadou Onana avant le match d'Aston Villa

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Petite alerte pour Amadou Onana avant le match d'Aston Villa
Photo: © photonews

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Pas trace d'Amadou Onana ce samedi pour le match d'Aston Villa à Fulham. Unai Emery a expliqué son absence par une légère blessure.

Aston Villa se rend à Fulham ce samedi en début d'après-midi, dans le cadre de la 34e journée de Premier League. Un match important pour les Villains (menés 1-0 au moment d'écrire ces lignes), qui espèrent rester à hauteur de Manchester United et du podium. 

Mais ce déplacement crucial se fait sans Amadou Onana. Le Belge est en effet absent du noyau des Villains. Unai Emery, l'entraîneur du club de Birmingham, s'en est expliqué : Onana a ressenti des douleurs hier à l'entraînement.

Amadou Onana blessé : quelle durée d'absence ? 

Aucun risque n'a donc été pris, et Amadou Onana n'a pas fait le déplacement jusqu'à Londres pour défier Fulham. On attendra un verdict médical plus complet en espérant que le Diable Rouge ne soit pas plus sérieusement blessé.

Du côté des autres joueurs belges, Youri Tielemans est titulaire dans l'entrejeu d'Aston Villa, tandis que Timothy Castagne est lui aussi dans le onze de Fulham, au back droit. 


Cette saison, Onana est un pilier des Villains, ayant disputé 24 matchs en championnat pour deux buts inscrits. Malheureusement, ce n'est pas le premier pépin physique que le Belge connaît : il a déjà manqué 8 matchs de Premier League pour diverses blessures musculaires - et donc 9 désormais. 

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