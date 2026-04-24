Verdict tombé pour les licences : catastrophe totale au RWDM et à l'Olympic, plusieurs autres clubs embêtés

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Verdict tombé pour les licences : catastrophe totale au RWDM et à l'Olympic, plusieurs autres clubs embêtés
Photo: © photonews

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Le verdict de la Commission des licences est tombé. Tout va bien pour les clubs de D1A, mais plusieurs pensionnaires de Challenger Pro League sont inquiétés... dont le RWDM et l'Olympic, qui ne peuvent même pas jouer en D1 ACFF !

C'est ce vendredi 24 mai que la Commission des licences rendait son verdict quant à la saison 2026-2027. Pour chaque club, le détail est consultable sur le site de la RBFA.

Pour les grands clubs, tout va bien. Tous les clubs participant aux Champions Play-Offs et aux Europe Play-Offs ont obtenu leur licence pour la saison prochaine, ainsi que leur licence européenne. Le Standard, lui, reste confronté à un strict suivi en raison de ses lourdes pertes des dernières saisons et des pertes (amoindries, mais toujours existantes) à venir, mais a réglé tous ses paiements et n'est pas inquiété.

Cela passe aussi pour les participants aux Relegation Play-Offs, malgré une petite frayeur pour Dender et Zulte Waregem qui avaient reçu un petit avertissement lors de leur premier passage. En Challenger Pro League, par contre, quelques clubs sont recalés.

Le RWDM et l'Olympic ne peuvent même pas jouer en D1 ACFF !

À commencer par le RWDM, qui n'a ni obtenu sa licence pour la D1A, ni pour la D1B, ni même pour la D1 ACFF ! Une catastrophe pour les Molenbeekois, plus que jamais sous la menace d'une relégation dans les basses divisions du football belge. Il en va de même pour l'Olympic Charleroi, qui ne peut pas non plus, à l'heure d'écrire ces lignes (puisqu'un appel est possible), évoluer plus haut que la D2 ACFF la saison prochaine. 

Lire aussi… Genk - Standard, Gand - Bruges, Anderlecht - Union, ... : voici les arbitres de la 5e journée des Play-Offs
Toujours en Challenger Pro League, le RFC Liège n'a pas obtenu sa licence pour la D1A, un jour après sa demi-finale aller de Promotion Play-Offs perdue à Lommel (3-0). Lommel, un club qui obtient sa licence, mais qui devra s'acquitter d'une amende de 10.000 €. Enfin, en D1 Amateurs, le Sporting Hasselt et Tubize-Braine n'ont pas obtenu leur licence pour la Challenger Pro League.

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