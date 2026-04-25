"Ca dit bien la mentalité d'Anderlecht" : un ex-Mauve dénonce l'attitude d'Augustinsson et Coosemans

Keisuke Goto a été au coeur d'une polémique ce jeudi en célébrant ostensiblement son but au Stayen. La réaction de Ludwig Augustinsson et Colin Coosemans, toutefois, n'a pas plu à tout le monde.

Keisuke Goto aurait-il dû être plus modeste dans la victoire jeudi, après que Saint-Trond ait dominé le Sporting d'Anderlecht ? Le Japonais, prêté par le RSCA, a en effet célébré son but de manière ostentatoire, et en fin de match, il a fêté la victoire face à son public, ce qui a déplu aux Bruxellois.

Ludwig Augustinsson s'est précipité vers Goto, furieux, vite rejoint par Colin Coosemans. Une scène que les acteurs du match, dont Keisuke Goto, ont commenté par la suite. Du côté des supporters, on était assez content de voir le caractère montré par Augustinsson et Coosemans, mais les observateurs estiment qu'elle était déplacée.

Thomas Chatelle défend Keisuke Goto

C'est le cas notamment d'un ancien Anderlechtois : Thomas Chatelle. Désormais consultant pour RTL Sports, il s'est exprimé à ce sujet sur le plateau de "Dans le Vestiaire" : "La réaction des joueurs, Augustinsson et Coosemans, en dit long sur la mentalité d'Anderlecht aujourd'hui", estime Chatelle.

"Ce sont des garçons frustrés, qui ne parviennent pas à battre STVV, se font manger en première mi-temps et râlent qu'un joueur qui était dans leur vestiaire il y a quelques mois soit capable de faire ce que eux ne parviennent pas à faire actuellement", assène l'ex-Diable Rouge.

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Pour Thomas Chatelle, le Japonais n'a pas dépassé les bornes. "Il faut aussi penser à ses supporters actuels. Il a célébré la victoire devant son public, ce n'est pas comme s'il avait été devant les supporters d'Anderlecht", conclut-il.