🎥 Au bout du suspense : Jérémy Doku porte Manchester City en finale de la FA Cup !

Manchester City a dû puiser dans ses réserves pour venir à bout de Southampton en FA Cup. Jérémy Doku est à la base du réveil des Cityzens.

Plusieurs mois après le parcours débuté sous les ordres de Will Still, Southampton était toujours bien présent en FA Cup. Pour cette demi-finale, les Saints se rendaient à Manchester City, où Pep Guardiola a laisser souffler Jérémy Doku sur le banc.

Et cela s'est fait ressentir : la première mi-temps a été particulièrement molle, City manquant de tranchant dans le dernier tiers du terrain. Le 0-0 au repos n'en était que logique.

Southampton allume la première mèche, Doku répond

Pour dynamiter le deuxième acte, Jérémy Doku a été le premier changement de Guardiola, avec une montée peu avant l'heure de jeu au détriment de Mateo Kovacic. Les Skyblues ont alors acculé Southampton dans son camp.

Et pourtant, ce sont bien les visiteurs qui ont pris les devants, avec une magnifique frappe enroulée de Finn Azaz à la 79e. Manchester n'aura pas eu le temps de douter. Trois minutes plus tard, Doku sonnait la révolte.

FT | Tout se passait bien pour Southampton, avant que Jérémy Doku et Nico González ne changent les choses. 🥵🧨 #EmiratesFACup pic.twitter.com/pgBZYxYVlc



— DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) April 25, 2026

Le Diable Rouge a égalisé en rentrant vers l'intérieur du jeu, avant d'armer une frappe de l'entrée du rectangle. Son envoi dévié a trompé la vigilance du portier des Saints (82e, 1-1). Et c'est encore lui qui est à l'assist sur le but de la victoire pour City, cinq minutes plus tard.

Mais il serait un peu exagéré de qualifier son ballon de 'passe décisive'. Tout le crédit en revient en effet à Nico González, qui a fait rugir l'Etihad Stadium d'un pétard surpuissant sous la barre (87e, 2-1). Une réaction qui permet à Manchester City de se qualifier pour la finale de la FA Cup. La deuxième demi-finale aura lieu demain : elle opposera Chelsea à Leeds.