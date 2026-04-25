L'attitude d'Ivan Leko fait parler au nord du pays : "Ses réactions ne sont pas normales"

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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L'attitude d'Ivan Leko fait parler au nord du pays : "Ses réactions ne sont pas normales"
Photo: © photonews

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Ivan Leko a la pression. Même après la large victoire contre le KV Malines, il est apparu très frustré, ce qui a fait réagir divers analystes au nord du pays.

Johan Boskamp a été l'un des nombreux observateurs à pointer la pression dont est certainement victime Ivan Leko en interne. "Surtout quand vous avez un président comme Bart Verhaeghe, qui surgit dans le vestiaire à tout bout de champ. Croyez-moi, ça ne rend pas un entraîneur heureux non plus", souligne Boskamp dans Het Belang Van Limburg.

Du côté de l'ex-Blauw & Zwart Stijn Stijnen, on ne comprend pas les réactions parfois excessives d'Ivan Leko. "Je le connais un peu. Il est très stressé, il ne fait par moments que jurer, jurer, jurer", reconnaît l'ancien gardien de but, dans le podcast Ongefilterd lancé avec Radja Nainggolan. 

Bart Verhaeghe met-il la pression sur Ivan Leko ? 

"Le stress était là les jours précédents. C'est une pression interne, car dans les médias, on ne la lui met pas tant que ça", pointe Stijnen. "Les critiques ne sont pas si virulentes, même quand il ne trouve pas la solution". Résultat : Leko réagit parfois étrangement, comme quand il a pointé la méforme physique de ses joueurs à leur retour de sélection. 

"Sa réaction n'est pas normale. Ni au bord du terrain, ni par après. Je ne comprends pas ce qu'il veut obtenir avec ça. Il pourrait répondre plus normalement. Sinon, il donne du grain à moudre à la presse", pointe Stijn Stijnen. 


"Peut-être veut-il que tout tourne autour de lui. Il y a beaucoup de pression interne. Tout le monde sait que Bart Verhaeghe se fait entendre quand ça ne va pas. Est-ce au niveau des compositions ou d'autre chose, une certaine manière de travailler?", s'interroge l'ancien Diable Rouge en guise de conclusion. 

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