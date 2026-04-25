Champion et toujours renversant : Kompany et le Bayern refont un retard de trois buts !

Le Bayern Munich a été sacré champion d'Allemagne le week-end dernier, et Vincent Kompany affirmait qu'il voulait continuer à jouer chaque semaine à fond. On a pu en douter après 45 minutes à Mayence.

D'ores et déjà sacré champion d'Allemagne, le Bayern Munich peut désormais se consacrer sur les demi-finales de la Ligue des Champions face au PSG ; on pouvait donc se demander si la rencontre de ce week-end ne serait pas prise par-dessus la jambe par les Bavarois. Vincent Kompany, lui, avait assuré que son équipe jouerait le coup à fond pour ne pas fausser le championnat.

Après 45 minutes sur la pelouse de Mayence, cependant, on pouvait remettre en doute ses propos : à la surprise générale, le Bayern, qui avait clairement aligné une équipe B, était mené... 3 buts à 0. Pas un résultat qui bouleversait l'ordre de la Bundesliga, Mayence étant sauvé et hors de portée des places européennes, mais cela fait désordre.

Le Bayern réagit en seconde période à Mayence

Résultat : en seconde période, le Bayern va réagir. D'abord, via Nicolas Jackson, titulaire et qui marquera le 3-1 à la 53e ; ensuite, via les entrants que Vincent Kompany lancera. Michael Olise, Jamal Musiala et Harry Kane vont tous trois monter au jeu... et marquer.

Avec des buts aux 73e, 81e et enfin 83e minutes, le Bayern va donc renverser Mayence et s'imposer 3 buts à 4, rappelant ainsi pourquoi il avait été sacré champion une semaine plus tôt. De quoi aussi éviter une petite déconvenue avant la demi-finale aller sur la pelouse du PSG la semaine prochaine.



Avant la rencontre, Vincent Kompany avait été interrogé par un journaliste français ayant fait le déplacement depuis Paris, et avait envoyé un signal fort en refusant de répondre aux questions concernant la demi-finale, préférant se focaliser sur le match de championnat.