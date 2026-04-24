L'ancien meilleur buteur de Pro League ouvre grand la porte... au Standard : "Oui, j'aimerais bien"

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
| Commentaire
L'ancien meilleur buteur de Pro League ouvre grand la porte... au Standard : "Oui, j'aimerais bien"
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Formé au Standard, Hugo Cuypers n'a jamais eu l'occasion de jouer avec l'équipe première. Un rêve qu'il aimerait réaliser avant la fin de sa carrière.

En février 2024, Hugo Cuypers quittait La Gantoise pour rejoindre Chicago Fire, en MLS, contre onze millions d'euros. Un transfert surprenant, à l'époque, puisque l'avant-centre avait terminé meilleur buteur du championnat en 2022-2023 avec 27 réalisations, et qu'il semblait en mesure de rejoindre l'un des cinq grands championnats européens.

De l'autre côté de l'Atlantique, le Liégeois de naissance en est à 37 buts en 75 apparitions, et réalise un très bon début de saison avec six buts lors de ses cinq premiers matchs. Des performances avec lesquelles il espérait profiter de la blessure de Romelu Lukaku et de la méforme de Loïs Openda pour enfin faire ses grands débuts chez les Diables, ce qui n'a pas été le cas.

Le train de l'équipe nationale est peut-être définitivement passé pour Hugo Cuypers, qui aimerait accomplir un autre rêve avant de terminer sa carrière : porter les couleurs du Standard de Liège.

Hugo Cuypers veut jouer au Standard avant la fin de sa carrière

"Moi, j'aimerais bien. Après, j'ai appris, sans que les titres de cette interview soient déformés, que tellement d'éléments doivent être alignés pour qu'un transfert se fasse. Quand je jouais à l'académie, je passais tous les jours avec le bus de l'école devant Sclessin, et je n'y ai jamais joué", a déclaré le buteur de 29 ans au micro de RTL Sports.

Formé en bord de Meuse, Hugo Cuypers aimerait fouler la pelouse de Sclessin en tant que joueur de l'équipe locale pendant au moins une saison. Pour cela, il faudrait que le Standard soit capable de s'aligner sur sa valeur (aujourd'hui de 9 M€) et sur son salaire, ce qui signifie que le club liégeois doit retrouver les hautes sphères du football belge... ou attendre la fin du contrat de Hugo Cuypers, le 31 décembre 2026.

"Avant toute chose, j'espère que le Standard va remonter la pente. C'est mon premier souhait. Ensuite, est-ce que je finirai par porter le maillot ? On verra", a conclu Hugo Cuypers, dans un message qui ressemble tout de même à une porte ouverte et à un appel du pied en direction de Marc Wilmots.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Major League Soccer
Major League Soccer Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Play-offs 2
Play-offs 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Standard
Chicago Fire
Hugo Cuypers

Plus de news

Verdict tombé pour les licences : catastrophe totale au RWDM et à l'Olympic, plusieurs autres clubs embêtés

Verdict tombé pour les licences : catastrophe totale au RWDM et à l'Olympic, plusieurs autres clubs embêtés

13:15
Le Standard doit, encore, relever la tête : "Si ce groupe n'avait pas de persévérance, on n'en serait pas là"

Le Standard doit, encore, relever la tête : "Si ce groupe n'avait pas de persévérance, on n'en serait pas là"

12:40
2
Tout Saint-Trond défend Keisuke Goto : "Je pense qu'Anderlecht regrette de nous l'avoir laissé"

Tout Saint-Trond défend Keisuke Goto : "Je pense qu'Anderlecht regrette de nous l'avoir laissé"

13:00
Le Club de Bruges espérait son retour, mais il a refusé : "Ma carrière n'est pas encore terminée"

Le Club de Bruges espérait son retour, mais il a refusé : "Ma carrière n'est pas encore terminée"

12:20
Après sa carrière, Simon Mignolet fera comme Jan Vertonghen et aidera le football belge

Après sa carrière, Simon Mignolet fera comme Jan Vertonghen et aidera le football belge

12:00
Tobias Lawal revenu de blessure, quel gardien à Genk face au Standard ? Nicky Hayen a déjà tranché

Tobias Lawal revenu de blessure, quel gardien à Genk face au Standard ? Nicky Hayen a déjà tranché

09:00
Pas de finale de la Croky Cup à la télévision : voici le montant que DAZN réclamait pour partager les droits

Pas de finale de la Croky Cup à la télévision : voici le montant que DAZN réclamait pour partager les droits

11:30
3
Cela se décante pour Cédric Hatenboer, dont l'avenir s'écrira bien loin du Sporting d'Anderlecht

Cela se décante pour Cédric Hatenboer, dont l'avenir s'écrira bien loin du Sporting d'Anderlecht

11:00
The Roef is on fire : voici notre équipe type de la quatrième journée des Play-Offs

The Roef is on fire : voici notre équipe type de la quatrième journée des Play-Offs

10:00
🎥 Victime d'un tacle appuyé, puis exclu pour deux jaunes en dix secondes : la sale soirée de Yannick Carrasco

🎥 Victime d'un tacle appuyé, puis exclu pour deux jaunes en dix secondes : la sale soirée de Yannick Carrasco

09:30
Deux buts presque à 100 % made in Pro League : le Bayern connaît son adversaire en finale de la Coupe

Deux buts presque à 100 % made in Pro League : le Bayern connaît son adversaire en finale de la Coupe

08:30
Une grande première depuis la défaite...à Anderlecht pour l'Union : le dilemme de David Hubert Analyse

Une grande première depuis la défaite...à Anderlecht pour l'Union : le dilemme de David Hubert

08:00
Genk - Standard, Gand - Bruges, Anderlecht - Union, ... : voici les arbitres de la 5e journée des Play-Offs

Genk - Standard, Gand - Bruges, Anderlecht - Union, ... : voici les arbitres de la 5e journée des Play-Offs

07:40
Pourquoi la Norvège fait peur... et pas les Diables Rouges ? Analyse

Pourquoi la Norvège fait peur... et pas les Diables Rouges ?

07:20
C'est fait, Thorgan Hazard va quitter Anderlecht ! Le nom de son futur club est déjà connu

C'est fait, Thorgan Hazard va quitter Anderlecht ! Le nom de son futur club est déjà connu

07:04
3
De 200 000 à 3,5 millions d'euros : le Standard prolonge un pilier de sa défense

De 200 000 à 3,5 millions d'euros : le Standard prolonge un pilier de sa défense

20:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 24/02

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 24/02

06:00
Que se passe-t-il avec Ivan Leko ? Le comportement de l'entraîneur de Bruges fait parler

Que se passe-t-il avec Ivan Leko ? Le comportement de l'entraîneur de Bruges fait parler

06:30
Pourquoi le Standard est-il incapable de gérer une transition défensive ? "On manque parfois de maturité"

Pourquoi le Standard est-il incapable de gérer une transition défensive ? "On manque parfois de maturité"

19:00
Un Mauve du match qui en dit long : les cotes d'Anderlecht au Stayen

Un Mauve du match qui en dit long : les cotes d'Anderlecht au Stayen

23:50
Un profil surprenant dans le viseur d'Anderlecht

Un profil surprenant dans le viseur d'Anderlecht

06:00
1
Keisuke Goto n'a pas caché sa joie, ça n'a pas plu aux Anderlechtois : le Japonais s'explique !

Keisuke Goto n'a pas caché sa joie, ça n'a pas plu aux Anderlechtois : le Japonais s'explique !

23:30
"On est Anderlecht, pas une petite équipe" : Adriano Bertaccini pousse un gros coup de gueule

"On est Anderlecht, pas une petite équipe" : Adriano Bertaccini pousse un gros coup de gueule

23:53
3
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 23/04: Seys - Mbemba Mangulu - Rits

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 23/04: Seys - Mbemba Mangulu - Rits

23:00
Cette fois, pas de braquage pour Anderlecht : Goto libère Saint-Trond, qui conserve le podium !

Cette fois, pas de braquage pour Anderlecht : Goto libère Saint-Trond, qui conserve le podium !

22:37
Courtisé de partout : le Club de Bruges résiste... mais jusqu'à quand ?

Courtisé de partout : le Club de Bruges résiste... mais jusqu'à quand ?

23:00
Challenger Pro League : Lommel gifle le RFC Liège, le Patro accroché par le Beerschot

Challenger Pro League : Lommel gifle le RFC Liège, le Patro accroché par le Beerschot

22:33
"Il pense trop à la saison prochaine" : une légende du club critique l'attitude d'un joueur d'Anderlecht

"Il pense trop à la saison prochaine" : une légende du club critique l'attitude d'un joueur d'Anderlecht

22:00
Incidents face au Real Madrid : le Bayern Munich de Vincent Kompany sanctionné mais évite le pire

Incidents face au Real Madrid : le Bayern Munich de Vincent Kompany sanctionné mais évite le pire

21:40
Un ticket pour le Mondial par la petite porte ? L'Italie met les choses au clair

Un ticket pour le Mondial par la petite porte ? L'Italie met les choses au clair

21:20
Une offre venue de France ? Charleroi peut rêver d'une grosse vente cet été

Une offre venue de France ? Charleroi peut rêver d'une grosse vente cet été

20:30
🎥 Rafael Nadal, Jannik Sinner et une raquette : l'entraînement très spécial de Thibaut Courtois au Bernabéu

🎥 Rafael Nadal, Jannik Sinner et une raquette : l'entraînement très spécial de Thibaut Courtois au Bernabéu

21:00
Deux mois plus tard : un retour très attendu dans le groupe du Standard pour le déplacement à Genk

Deux mois plus tard : un retour très attendu dans le groupe du Standard pour le déplacement à Genk

15:20
Chancel Mbemba de retour à Anderlecht ? Le dossier est relancé

Chancel Mbemba de retour à Anderlecht ? Le dossier est relancé

19:30
Dans l'incertitude, l'Iran se prépare à la Coupe du monde, avec une très grande affiche au programme

Dans l'incertitude, l'Iran se prépare à la Coupe du monde, avec une très grande affiche au programme

16:30
Auteur de 13 infractions, Steven Defour encore condamné par le tribunal de police

Auteur de 13 infractions, Steven Defour encore condamné par le tribunal de police

17:00
1

Plus de news

Les plus populaires

Major League Soccer

 Journée 9
Toronto FC Toronto FC 3-3 Philadelphia Union Philadelphia Union
New York Red Bulls New York Red Bulls 4-4 D.C. United D.C. United
New York City FC New York City FC 4-4 FC Cincinnati FC Cincinnati
Orlando City Orlando City 4-1 Charlotte FC Charlotte FC
Atlanta United FC Atlanta United FC 1-2 New England Revolution New England Revolution
FC Dallas FC Dallas 0-1 Minnesota United Minnesota United
Houston Dynamo Houston Dynamo 1-0 San Diego Zest FC San Diego Zest FC
Real Salt Lake Real Salt Lake 0-2 Inter Miami CF Inter Miami CF
Columbus Crew Columbus Crew 2-1 Los Angeles Galaxy Los Angeles Galaxy
Los Angeles FC Los Angeles FC 0-0 Colorado Rapids Colorado Rapids
San Jose Earthquakes San Jose Earthquakes 5-1 Austin FC Austin FC
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved