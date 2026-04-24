L'ancien meilleur buteur de Pro League ouvre grand la porte... au Standard : "Oui, j'aimerais bien"

Formé au Standard, Hugo Cuypers n'a jamais eu l'occasion de jouer avec l'équipe première. Un rêve qu'il aimerait réaliser avant la fin de sa carrière.

En février 2024, Hugo Cuypers quittait La Gantoise pour rejoindre Chicago Fire, en MLS, contre onze millions d'euros. Un transfert surprenant, à l'époque, puisque l'avant-centre avait terminé meilleur buteur du championnat en 2022-2023 avec 27 réalisations, et qu'il semblait en mesure de rejoindre l'un des cinq grands championnats européens.

De l'autre côté de l'Atlantique, le Liégeois de naissance en est à 37 buts en 75 apparitions, et réalise un très bon début de saison avec six buts lors de ses cinq premiers matchs. Des performances avec lesquelles il espérait profiter de la blessure de Romelu Lukaku et de la méforme de Loïs Openda pour enfin faire ses grands débuts chez les Diables, ce qui n'a pas été le cas.

Le train de l'équipe nationale est peut-être définitivement passé pour Hugo Cuypers, qui aimerait accomplir un autre rêve avant de terminer sa carrière : porter les couleurs du Standard de Liège.

Hugo Cuypers veut jouer au Standard avant la fin de sa carrière

"Moi, j'aimerais bien. Après, j'ai appris, sans que les titres de cette interview soient déformés, que tellement d'éléments doivent être alignés pour qu'un transfert se fasse. Quand je jouais à l'académie, je passais tous les jours avec le bus de l'école devant Sclessin, et je n'y ai jamais joué", a déclaré le buteur de 29 ans au micro de RTL Sports.

Formé en bord de Meuse, Hugo Cuypers aimerait fouler la pelouse de Sclessin en tant que joueur de l'équipe locale pendant au moins une saison. Pour cela, il faudrait que le Standard soit capable de s'aligner sur sa valeur (aujourd'hui de 9 M€) et sur son salaire, ce qui signifie que le club liégeois doit retrouver les hautes sphères du football belge... ou attendre la fin du contrat de Hugo Cuypers, le 31 décembre 2026.





"Avant toute chose, j'espère que le Standard va remonter la pente. C'est mon premier souhait. Ensuite, est-ce que je finirai par porter le maillot ? On verra", a conclu Hugo Cuypers, dans un message qui ressemble tout de même à une porte ouverte et à un appel du pied en direction de Marc Wilmots.