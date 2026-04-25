De la folie : un ticket pour la finale de la Coupe du Monde en vente pour... 2,3 millions de dollars

Les tarifs de la Coupe du Monde 2026 continuent de grimper jusqu'à atteindre des montants délirants.

Si vous tenez à assister à la finale de la Coupe du Monde 2026, il pourrait vous en coûter très, très cher. Voire même une somme que presque aucun d'entre nous ne peut se permettre. Ainsi, la FIFA a remis cette semaine des billets en vente sur son site officiel, et certains atteignent des prix délirants : on parle ainsi de... millions d'euros !

Quatre billets de catégorie 1 pour la finale, le 19 juillet au MetLife Stadium de New York, sont ainsi en vente pour la somme de 2.299.998 dollars (1.968.569 euros) chacun. Une véritable folie, que dénonce Associated Press. Le pire, c'est que ces billets seraient considérés en Europe comme de mauvais sièges, puisqu'ils se situent... au bord du terrain, derrière l'un des buts : l'un des pires endroits pour regarder un match de football, mais pas aux USA, où la présence en bord de terrain est considérée comme le luxe ultime.

La FIFA ne contrôle pas ces prix

Précision : la FIFA n'a aucun contrôle sur ces tarifs. Mais l'instance internationale dirigeante du football mondial prend bel et bien une commission de 15% auprès du vendeur du billet, et de 15% à l'achat - soit, sur l'un des quatre billets susmentionnés, un montant total de 690.000 dollars (590.571 euros).

La FIFA s'est défendue via un communiqué : "La Fifa a mis en place un modèle de vente de billets et de marché secondaire qui reflète les pratiques courantes du marché des billets pour les grands événements sportifs et de divertissement dans les pays hôtes", a-t-elle déclaré.

"Les frais de facilitation de la revente applicables sont conformes aux normes en vigueur dans les secteurs du sport et du divertissement en Amérique du Nord. L'approche de la Fifa en matière de tarification variable des billets s'inscrit dans les tendances du secteur, où les prix sont adaptés pour optimiser les ventes et la fréquentation et garantir une valeur de marché équitable pour les événements".





Une polémique, une de plus, qui vient s'ajouter aux débats concernant les prix des transports notamment dans le New Jersey. Le train depuis New York jusqu'au stade de la finale pourrait ainsi coûter 100 dollars aux supporters - un montant avec lequel la FIFA n'a rien à voir puisqu'il a été fixé par la gouverneure de l'Etat du New Jersey.