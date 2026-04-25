Un Mouscronnois empile les buts aux USA et rêve de MLS

Connaissez-vous Edouard Nys ? Le jeune attaquant formé à Courtrai et brièvement passé par la D2 Amateurs a rejoint les USA tout jeune, et commence à y percer.

Il y a quelques mois de cela, nous vous dressions un portrait détaillé d'un jeune joueur belge à suivre aux USA : Edouard Nys (21 ans). Un nom qui ne dit rien au public belge, et pour cause : Nys, qui a fait ses débuts en D2 Amateurs à 17 ans, a traversé l'Atlantique peu de temps après, après une offre surprenante du Northeast Community College en 2023.

"C'est arrivé d'un coup. Une agence m'a contacté et ça s'est fait. Quand on te propose ça, tu réfléchis, forcément. Parce qu'il y a la famille derrière, mes amis, tous mes repères en Belgique. Mais quand tu y réfléchis, c'est la chance d'une vie", expliquait-t-il à Notélé.

De fil en aiguille, Nys décrochait en fin d'année 2025 le graal pour tout footballeur universitaire américain : il était "drafté" (un système typique des USA, comparable à ce qui se fait en NBA et en NFL) par le Dallas FC, en MLS. Il faut dire que ses statistiques avec le Northeast Community College étaient délirantes : 48 buts en 49 matchs lors de ses deux premières saisons.

Edouard Nys en MLS dès la saison 2026 ?

En fin d'année 2025, après un passage par l'équipe universitaire de Chicago, il est donc drafté à Dallas. Depuis, Edouard Nys évolue avec l'équipe réserve du club de MLS, le North Texas SC, qui évolue au sein de la MLS Next Pro. Et là aussi, il empile les buts : 6 goals en 7 matchs cette saison jusqu'ici.

The Belgian Nightmare strikes again 🇧🇪 pic.twitter.com/v8F4cuq3mJ



— North Texas SC (@northtexasSC) April 19, 2026

Surnommé "The Belgian Nightmare" (le cauchemar belge) par son club et ses supporters, Nys semble se rapprocher, but après but, de ses grands débuts avec le FC Dallas en Major League Soccer. Et si les Diables Rouges venaient à jouer à Dallas (ce sera le cas s'ils terminent deuxièmes de leur groupe), nul doute que le Mouscronnois tentera d'être présent au stade !