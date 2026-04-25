Le directeur sportif du Racing Lens réagit à la rumeur Thorgan Hazard

C'était la bombe de ce vendredi matin : Thorgan Hazard aurait signé au Racing Lens. Mais du côté du club nordiste, on temporise.

Thorgan Hazard arrive en fin de contrat au RSC Anderlecht et les discussions allaient bon train ces derniers mois concernant une prolongation : le meilleur buteur des Mauves souhaitait deux ans de contrat, tandis qu'Anderlecht lui en proposait un avec une année en option.

Ce vendredi, on apprenait donc que Hazard allait quitter le Sporting, direction le Racing Lens. Le club formateur de Thorgan aurait accédé à sa requête, à savoir un contrat de deux ans, et les Sang & Or s'offriraient ainsi un joueur d'expérience ET formé au club, ce dont il a désespérément besoin en vue de la Champions League.

Le directeur sportif de Lens évoque l'arrivée de Thorgan Hazard

Mais côté lensois, on ne se risque pas encore à confirmer cette information lancée par nos confrères de La Dernière Heure. Alors que le Racing se rendait au Stade Brestois ce vendredi, le directeur sportif du club, Jean-Louis Leca, n'a pas souhaité donner d'informations à ce sujet.

"On doit d’abord se concentrer sur la fin de saison. Le mercato démarre dans un peu plus de deux mois et aujourd’hui, si on se met à écouter les uns et les autres et toutes les rumeurs, des joueurs, il y en aurait beaucoup qui seraient déjà arrivés, alors que ce n’est pas du tout le cas. On va d’abord se concentrer sur nous pour bien finir les choses, et après on se penchera sur le mercato", déclare Leca dans des propos relayés par Lensois.com.



Un discours somme toute convenu, qui ne veut en aucun cas dire que Thorgan Hazard ne débarquera pas en Artois cet été. Le joueur répondra-t-il aux questions posées à ce sujet ce dimanche, après le derby bruxellois ? On en doute...