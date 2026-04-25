Un ami proche de Lukaku lui parle souvent d'Anderlecht : "Il me répond toujours la même chose"

Romelu Lukaku reviendra-t-il à Anderlecht ? La question est posée presque tous les deux jours. Nicaise Kudimbana, ami proche du Diable Rouge, n'a pas obtenu de réponse non plus.

Que va faire Romelu Lukaku cet été ? Un départ du Napoli semble inévitable, à un an de la fin de son contrat. Mais pour quelle destination ? L'Arabie Saoudite avait déjà fait les yeux doux au Belge par le passé, et pourrait naturellement retenter le coup.

Certains romantiques espèrent toutefois que Lukaku en profitera pour revenir plus tôt que prévu à Anderlecht. S'il n'y a à peu près aucune chance que cela se produise, l'ancien de Neerpede n'échappera pas aux questions jusqu'à ce que sa future destination soit officielle.

Nicaise Kudimbana, ancien gardien de l'Union et de Winkel Sport, formé à Anderlecht et actuel entraîneur des gardiens au sein du staff des Futures, est un ami proche de Romelu Lukaku. Et lui non plus n'a pas la réponse à cette question, qu'il essaie d'ailleurs de ne pas trop poser.

"Je lui ai déjà demandé deux fois quand il comptait revenir à Anderlecht. Chaque fois, il me répond en rigolant : "Laisse-moi tranquille, toi !". Je ne dois pas l'embêter avec ça", explique Kudimbana dans une interview accordée au Nieuwsblad. "C'est la question que tout le monde lui pose cent fois".

Lukaku à Anderlecht : quel scénario est plausible ?

Jusqu'ici, un scénario semblait plausible : que Romelu Lukaku aille au terme de son contrat à Naples, jusqu'en juin 2027, avant éventuellement de signer gratuit au Napoli. Cet été, Lukaku ne sera pas gratuit et on doute que Naples lui fasse un cadeau et le laisse partir libre : or, le RSCA n'aura absolument pas les moyens de se l'offrir.



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S'il signe ailleurs, il faudrait donc que ce soit pour un an seulement, par exemple en Arabie Saoudite, avant de rejoindre comme prévu le Sporting en 2027. Sans quoi, il faudra encore reporter l'arrivée tant attendue de Lukaku à Anderlecht - mais on sait que le "ket" de Neerpede aimerait revenir en bonne forme physique. L'étau se resserre inexorablement.