Un ami proche de Lukaku lui parle souvent d'Anderlecht : "Il me répond toujours la même chose"

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
| Commentaire
Un ami proche de Lukaku lui parle souvent d'Anderlecht : "Il me répond toujours la même chose"
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Romelu Lukaku reviendra-t-il à Anderlecht ? La question est posée presque tous les deux jours. Nicaise Kudimbana, ami proche du Diable Rouge, n'a pas obtenu de réponse non plus.

Que va faire Romelu Lukaku cet été ? Un départ du Napoli semble inévitable, à un an de la fin de son contrat. Mais pour quelle destination ? L'Arabie Saoudite avait déjà fait les yeux doux au Belge par le passé, et pourrait naturellement retenter le coup. 

Certains romantiques espèrent toutefois que Lukaku en profitera pour revenir plus tôt que prévu à Anderlecht. S'il n'y a à peu près aucune chance que cela se produise, l'ancien de Neerpede n'échappera pas aux questions jusqu'à ce que sa future destination soit officielle. 

Nicaise Kudimbana, ancien gardien de l'Union et de Winkel Sport, formé à Anderlecht et actuel entraîneur des gardiens au sein du staff des Futures, est un ami proche de Romelu Lukaku. Et lui non plus n'a pas la réponse à cette question, qu'il essaie d'ailleurs de ne pas trop poser. 

"Je lui ai déjà demandé deux fois quand il comptait revenir à Anderlecht. Chaque fois, il me répond en rigolant : "Laisse-moi tranquille, toi !". Je ne dois pas l'embêter avec ça", explique Kudimbana dans une interview accordée au Nieuwsblad. "C'est la question que tout le monde lui pose cent fois".

Lukaku à Anderlecht : quel scénario est plausible ? 

Jusqu'ici, un scénario semblait plausible : que Romelu Lukaku aille au terme de son contrat à Naples, jusqu'en juin 2027, avant éventuellement de signer gratuit au Napoli. Cet été, Lukaku ne sera pas gratuit et on doute que Naples lui fasse un cadeau et le laisse partir libre : or, le RSCA n'aura absolument pas les moyens de se l'offrir. 

Lire aussi… Romelu Lukaku s'est même mis Antonio Conte à dos : "Je suis déçu de lui"

S'il signe ailleurs, il faudrait donc que ce soit pour un an seulement, par exemple en Arabie Saoudite, avant de rejoindre comme prévu le Sporting en 2027. Sans quoi, il faudra encore reporter l'arrivée tant attendue de Lukaku à Anderlecht - mais on sait que le "ket" de Neerpede aimerait revenir en bonne forme physique. L'étau se resserre inexorablement. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Serie A
Serie A Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Play-offs 1
Play-offs 1 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Union SG
Romelu Lukaku

Plus de news

Romelu Lukaku s'est même mis Antonio Conte à dos : "Je suis déçu de lui"

Romelu Lukaku s'est même mis Antonio Conte à dos : "Je suis déçu de lui"

08:00
Le directeur sportif du Racing Lens réagit à la rumeur Thorgan Hazard

Le directeur sportif du Racing Lens réagit à la rumeur Thorgan Hazard

15:30
2
LIVE KRC Genk - Standard : Ibrahim Karamoko proche de l'ouverture du score Live

LIVE KRC Genk - Standard : Ibrahim Karamoko proche de l'ouverture du score

18:56
"Honteux, aucun honneur" : Felice Mazzù ulcéré par la défaite contre Charleroi

"Honteux, aucun honneur" : Felice Mazzù ulcéré par la défaite contre Charleroi

19:00
Le Club de Bruges a un joueur de l'Ajax Amsterdam dans le viseur

Le Club de Bruges a un joueur de l'Ajax Amsterdam dans le viseur

18:30
Kevin De Bruyne réagit après sa belle performance, et pense déjà la Coupe du Monde

Kevin De Bruyne réagit après sa belle performance, et pense déjà la Coupe du Monde

09:30
Une seule équipe avait encore faim : Charleroi fait le boulot avant le choc entre Genk et le Standard

Une seule équipe avait encore faim : Charleroi fait le boulot avant le choc entre Genk et le Standard

17:55
Champion et toujours renversant : Kompany et le Bayern refont un retard de trois buts !

Champion et toujours renversant : Kompany et le Bayern refont un retard de trois buts !

18:00
Terrible coup dur : alors qu'il rêve du Mondial, un Diable Rouge sort blessé après 30 minutes

Terrible coup dur : alors qu'il rêve du Mondial, un Diable Rouge sort blessé après 30 minutes

17:30
Ca se précise : un grand talent belge pourrait signer au FC Barcelone

Ca se précise : un grand talent belge pourrait signer au FC Barcelone

17:00
"Ca dit bien la mentalité d'Anderlecht" : un ex-Mauve dénonce l'attitude d'Augustinsson et Coosemans

"Ca dit bien la mentalité d'Anderlecht" : un ex-Mauve dénonce l'attitude d'Augustinsson et Coosemans

12:00
🎥 Après un match compliqué, Kevin De Bruyne réagit et régale avec le Napoli !

🎥 Après un match compliqué, Kevin De Bruyne réagit et régale avec le Napoli !

07:40
Promis au top en Pro League ? Un joueur de Zulte Waregem répond clairement

Promis au top en Pro League ? Un joueur de Zulte Waregem répond clairement

16:30
Kasper Dolberg, l'erreur de casting de l'Ajax : le Danois peut déjà partir

Kasper Dolberg, l'erreur de casting de l'Ajax : le Danois peut déjà partir

10:30
Petite alerte pour Amadou Onana avant le match d'Aston Villa

Petite alerte pour Amadou Onana avant le match d'Aston Villa

15:00
L'attitude d'Ivan Leko fait parler au nord du pays : "Ses réactions ne sont pas normales"

L'attitude d'Ivan Leko fait parler au nord du pays : "Ses réactions ne sont pas normales"

14:30
2
Grosse inquiétude pour une star de l'Equipe de France à un mois et demi du Mondial

Grosse inquiétude pour une star de l'Equipe de France à un mois et demi du Mondial

14:00
KRC Genk - Standard : voici les compositions probables

KRC Genk - Standard : voici les compositions probables

13:20
Une bonne occasion pour un club de Pro League ? Un ancien de Charleroi et du Standard est libre !

Une bonne occasion pour un club de Pro League ? Un ancien de Charleroi et du Standard est libre !

13:40
Comme Hazard avant lui, Jérémy Doku sait ce qu'il lui manque : "Alors, je deviendrai l'un des meilleurs"

Comme Hazard avant lui, Jérémy Doku sait ce qu'il lui manque : "Alors, je deviendrai l'un des meilleurs"

13:00
De la folie : un ticket pour la finale de la Coupe du Monde en vente pour... 2,3 millions de dollars

De la folie : un ticket pour la finale de la Coupe du Monde en vente pour... 2,3 millions de dollars

12:40
Un Mouscronnois empile les buts aux USA et rêve de MLS

Un Mouscronnois empile les buts aux USA et rêve de MLS

12:20
1
Un joueur du Bayern s'est endormi pendant un briefing : voici comment Vincent Kompany a réagi

Un joueur du Bayern s'est endormi pendant un briefing : voici comment Vincent Kompany a réagi

11:30
Un ancien de Neerpede signe son premier contrat professionnel dans un autre club de D1A

Un ancien de Neerpede signe son premier contrat professionnel dans un autre club de D1A

08:30
Gianluca Prestianni connaît sa sanction après ses propos envers Vinicius Jr

Gianluca Prestianni connaît sa sanction après ses propos envers Vinicius Jr

11:00
Comme si Zulte Waregem était champion : un promu sacré ce samedi dans un championnat européen ?

Comme si Zulte Waregem était champion : un promu sacré ce samedi dans un championnat européen ?

10:00
Alors que la relégation se rapproche, l'UR Namur désigne son coach pour la saison prochaine

Alors que la relégation se rapproche, l'UR Namur désigne son coach pour la saison prochaine

09:00
Ardon Jashari déjà sur le départ à Milan un an après son départ ?

Ardon Jashari déjà sur le départ à Milan un an après son départ ?

07:20
1
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 26/02

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 26/02

06:40
Le secrétaire d'État des USA répond concernant l'Iran : voilà ce qu'il en est de leur participation au Mondial

Le secrétaire d'État des USA répond concernant l'Iran : voilà ce qu'il en est de leur participation au Mondial

07:00
La prochaine grosse vente de Charleroi ? Deux clubs anglais sur le coup

La prochaine grosse vente de Charleroi ? Deux clubs anglais sur le coup

06:40
Ivan Leko doit-il s'attendre à une réception chaude à Gand ? La réponse claire de Rik De Mil

Ivan Leko doit-il s'attendre à une réception chaude à Gand ? La réponse claire de Rik De Mil

22:30
La victoire du Cercle était un détail : les Groen & Zwart ont surtout annoncé une prolongation de contrat !

La victoire du Cercle était un détail : les Groen & Zwart ont surtout annoncé une prolongation de contrat !

23:00
"C'est dommage d'être venu de si loin" : quand Kompany recale, avec le sourire, un journaliste français

"C'est dommage d'être venu de si loin" : quand Kompany recale, avec le sourire, un journaliste français

22:00
Un nom qui rappellera des souvenirs : un ancien club de D1A espère retrouver le foot professionnel

Un nom qui rappellera des souvenirs : un ancien club de D1A espère retrouver le foot professionnel

21:40
Le rêve fou de l'Italie : un entraîneur du top absolu pour relancer la Squadra Azzurra ?

Le rêve fou de l'Italie : un entraîneur du top absolu pour relancer la Squadra Azzurra ?

21:20

Plus de news

Les plus populaires

Serie A

 Journée 34
Napoli Napoli 4-0 Cremonese Cremonese
Parma Parma 1-0 Pisa Pisa
Bologna Bologna 0-2 AS Roma AS Roma
Hellas Verona Hellas Verona 20:45 Lecce Lecce
Fiorentina Fiorentina 26/04 Sassuolo Sassuolo
Torino Torino 26/04 Inter Inter
Genoa Genoa 26/04 Como Como
AC Milan AC Milan 26/04 Juventus Juventus
Cagliari Cagliari 27/04 Atalanta Atalanta
Lazio Lazio 27/04 Udinese Udinese
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved