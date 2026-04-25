"C'était prévu" : Vincent Kompany lève le voile sur la folle remontada du Bayern

Vincent Kompany est passé par toutes les émotions à Mayence. En conférence de presse, c'est son sourire qui prédominait.

3-0 à la mi-temps, une équipe déjà championne et à quelques jours d'une demi-finale de Ligue des Champions contre le PSG : peu voyaient le Bayern revenir sur le terrain de Mayence. Le Rekordmeister ne s'est pas contenté de revenir : il a renversé son adversaire pour inscrire quatre buts coup sur coup et l'emporter.

Vincent Kompany s'est présenté avec le sentiment du devoir accompli en conférence de presse, malgré la très mauvaise entame de match : "Qu'est-ce qui a raté en première mi-temps ? Tout. Même si les 20 premières minutes avant le but de Mayence n'étaient pas si mauvaises", rigole-t-il après coup.

Son équipe revient de loin : "Nous avions beaucoup de possession mais nous n'arrivions pas à pénétrer dans leur surface. Puis nous avons encaissé trois buts et on avait l'impression qu'ils auraient pu en marquer quatre ou cinq".

Le Bayern a rectifié le tir

Comment l'équipe a-t-elle renversé la situation ? "Il n'y a pas eu de grande analyse à la mi-temps. C'était juste une question de qualité et de mentalité. L'équipe a accepté le combat et a mis de côté toute peur des blessures qui les retenait peut-être. Ils ont fêté ça comme s'il s'agissait d'un match de barrage pour le maintien. J'adore ça".

Outre la mentalité, les entrées d'Harry Kane et Michael Olise dès le début du deuxième acte y sont pour beaucoup. Kompany avait laissé bon nombre de cadres au repos. Mais il dément avoir fait monter ses deux stars suite au score et à la physionomie de la rencontre.



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"C'était prévu. Je ne veux pas simplement laisser tout le monde sur le banc ou leur accorder des vacances, et en même temps je ne veux pas prendre de risques inutiles. Il s'agissait de maintenir leur condition physique", explique Vince the Prince. Une mi-temps aura donc suffi.