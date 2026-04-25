Promis au top en Pro League ? Un joueur de Zulte Waregem répond clairement

Alors qu'il reste encore trois journées à disputer, Zulte Waregem est déjà assuré du maintien. Ils pourront donc aborder le match contre La Louvière sans pression. Néanmoins, du côté de l'Essevee, on veut encore faire le plein de confiance en vue de l'été.

Zulte Waregem a manqué de peu le top 12, mais lors des Relegation Playoffs, le club a rapidement pu se rassurer quant à son maintien en Jupiler Pro League. De quoi pousser un vrai soupir de soulagement.

Que va faire Thomas Claes cet été ?

En se projetant vers l’été : Steve Colpaert, devenu T1 après le départ de Sven Vandenbroeck, restera-t-il aux commandes ? L'Essevee semble en tout cas à la recherche d’un nouvel entraîneur, et plusieurs joueurs suscitent aussi de l’intérêt.

Les contrats arrivant à échéance de Nyssen, Gavriel, Vossen et Willen n’ont pas été prolongés, mais d’autres éléments attirent également les convoitises. Erenbjerg et Ementa sont évidemment sous le feu des projecteurs, mais ils ne sont pas les seuls.

Thomas Claes ne veut pas griller les étapes

Parmi eux, Thomas Claes, qui semble se rapprocher de plus en plus du top en Belgique. Mais le joueur s’est fixé des objectifs clairs et tout indique qu’il ne quittera pas Zulte Waregem cet été. "Je pense que je peux encore m’améliorer. La saison prochaine, je veux nettement faire grimper mes statistiques", déclare-t-il.



"Un objectif ? Eh bien, je serais déjà satisfait avec sept buts et cinq assists", a expliqué Claes avec une drôle de précision dans un entretien accordé à Het Nieuwsblad. "Je veux absolument confirmer. On remarque que c’est souvent à ce moment-là que des joueurs explosent vraiment, et j’aimerais que ce soit aussi mon cas. Je ne sais pas où se situe mon plafond, mais je ne veux pas brûler les étapes".