Une bonne occasion pour un club de Pro League ? Un ancien de Charleroi et du Standard est libre !

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Une bonne occasion pour un club de Pro League ? Un ancien de Charleroi et du Standard est libre !

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Dieumerci Ndongala a été libéré par son club turc il y a quelques semaines. L'international congolais ne compte pas s'arrêter pour autant.

Dieumerci Ndongala a quitté la Belgique et le KRC Genk en 2020, direction l'APOEL Nicosie. En janvier 2025, il signait au Bandirma Spor, en D2 turque, mais a été libéré au début du mois dernier. Si la première saison de Ndongala s'était bien passée, la deuxième a été plus compliquée.

En effet, le joueur a été victime de retards de salaires, comme il l'a expliqué dans une interview accordée à La Dernière Heure. Dès lors, après plusieurs mois, il a décidé de mettre un terme à l'aventure, et se retrouve désormais libre. 

Ndongala de retour en Jupiler Pro League ? 

Mais l'ex-Zèbre (83 matchs pour le Sporting Charleroi) ne compte pas s'arrêter sur cet échec malgré ses 34 ans. "Je suis toujours aussi rapide qu'avant", affirme-t-il auprès de nos confrères. Actuellement, l'international congolais (2 caps) est donc rentré en Belgique, et il cherche une nouvelle opportunité.

En plus de son passage à Charleroi, Dieumerci Ndongala a également porté les couleurs du KRC Genk (77 matchs, 11 buts), ainsi que du Standard de Liège, avec un peu moins de réussite (22 matchs, aucun but marqué). 

Lire aussi… KRC Genk - Standard : voici les compositions probables
Après avoir quitté Genk, il s'était imposé à l'APOEL Nicosie, où il a disputé 150 matchs pour 16 buts et 23 passes décisives. Reste à voir si un club de Pro League se sentira prêt à le relancer en vue de la saison prochaine ! 

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