Une bonne occasion pour un club de Pro League ? Un ancien de Charleroi et du Standard est libre !

Dieumerci Ndongala a été libéré par son club turc il y a quelques semaines. L'international congolais ne compte pas s'arrêter pour autant.

Dieumerci Ndongala a quitté la Belgique et le KRC Genk en 2020, direction l'APOEL Nicosie. En janvier 2025, il signait au Bandirma Spor, en D2 turque, mais a été libéré au début du mois dernier. Si la première saison de Ndongala s'était bien passée, la deuxième a été plus compliquée.

En effet, le joueur a été victime de retards de salaires, comme il l'a expliqué dans une interview accordée à La Dernière Heure. Dès lors, après plusieurs mois, il a décidé de mettre un terme à l'aventure, et se retrouve désormais libre.

Ndongala de retour en Jupiler Pro League ?

Mais l'ex-Zèbre (83 matchs pour le Sporting Charleroi) ne compte pas s'arrêter sur cet échec malgré ses 34 ans. "Je suis toujours aussi rapide qu'avant", affirme-t-il auprès de nos confrères. Actuellement, l'international congolais (2 caps) est donc rentré en Belgique, et il cherche une nouvelle opportunité.

En plus de son passage à Charleroi, Dieumerci Ndongala a également porté les couleurs du KRC Genk (77 matchs, 11 buts), ainsi que du Standard de Liège, avec un peu moins de réussite (22 matchs, aucun but marqué).

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Après avoir quitté Genk, il s'était imposé à l'APOEL Nicosie, où il a disputé 150 matchs pour 16 buts et 23 passes décisives. Reste à voir si un club de Pro League se sentira prêt à le relancer en vue de la saison prochaine !