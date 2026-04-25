Le Club de Bruges a un joueur de l'Ajax Amsterdam dans le viseur

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Le Club de Bruges scrute déjà activement le marché à la recherche de renforts. Dans cette optique, le club s'est tourné vers l'Eredivisie, d'où il souhaiterait attirer un joueur de l'Ajax Amsterdam prêté cette saison.

Selon le journaliste belge Sacha Tavolieri, le Club de Bruges suivrait de près Dies Janse (20 ans). Les Blauw & Zwart seraient impressionnés par les prestations du défenseur gaucher en Eredivisie, lui qui est prêté par l'Ajax à Groningue cette saison.

Le Club de Bruges s'intéresse à Dies Janse

Si les discussions avec l'agent du joueur seraient déjà à un stade avancé, écrit notre confrère, l'Ajax n'a encore reçu aucune offre concrète. Une situation qui pourrait toutefois évoluer dans les prochains jours.

Dies Janse réalise une bonne saison à Groningen. Il a inscrit deux buts et délivré une passe décisive avec le club néerlandais, et s'est imposé comme un titulaire quasi indiscutable, puisqu'il a débuté 87% des rencontres.

Sa valeur marchande est actuellement estimée à 4,5 millions d'euros selon Transfermarkt. Le produit de l'académie de l'Ajax a clairement profité de son prêt, mais il est encore sous contrat avec les Amstellodamois jusqu'en juin 2029, et Groningue ne dispose pas d'option d'achat.

À l'Ajax, on croit donc encore fermement en lui, ce qui signifie qu'il faudra mettre plusieurs millions sur la table pour se l'offrir. Les Ajacides n'ont d'ailleurs aucune raison de le vendre à tout prix dès cet été.

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