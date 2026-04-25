Comme Hazard avant lui, Jérémy Doku sait ce qu'il lui manque : "Alors, je deviendrai l'un des meilleurs"

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Comme Hazard avant lui, Jérémy Doku sait ce qu'il lui manque : "Alors, je deviendrai l'un des meilleurs"
Photo: © photonews

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Jérémy Doku passe un palier ces dernières saisons, mais sait qu'il a encore du progrès à faire sur certains points.

Jérémy Doku (23 ans) sait qu'il est déjà l'un des meilleurs du monde dans un certain domaine : en face-à-face, personne ou presque ne sait l'arrêter sans faire la faute. Présent en conférence de presse, l'ailier de Manchester City a analysé son jeu et ne s'est pas caché sur ce point. "Je sais que c'est ma grande force", déclare-t-il. "Je ne vais pas le cacher, c'est mon talent". 

Cette saison, Doku a distribué 13 passes décisives toutes compétitions confondues, un total qu'il juge satisfaisant. "Je crois que je fais du bon boulot sur ce point, car après tout, ça ne dépend pas que de moi", souligne le Diable Rouge. Mais un peu comme un certain Eden Hazard avant lui, il sait qu'un point peut devenir meilleur : le nombre de buts qu'il inscrit.

Jérémy Doku veut marquer plus de buts "faciles" 

Cette saison, Jérémy Doku compte 4 buts toutes compétitions confondues, dont 2 seulement en Premier League. "Je dois être davantage dans la zone où je peux marquer facilement. Les buts faciles, les tap-in", reconnaît-il. "Quand on regarde mes buts, c'est souvent après un dribble, je fais tout moi-même, mais si je pouvais marquer ne serait-ce que cinq buts tout faits par saison, ça changerait mes statistiques".

Actuellement, beaucoup voient en Doku l'un des meilleurs ailiers du monde, pour sa capacité à désorganiser les défenses adverses et à répéter les efforts tout au long d'un match, ce qui finit souvent par payer. "Je dois être constant, inarrêtable, c'est ce que j'aspire à devenir", espère le Diable Rouge. 


"Suis-je l'un des meilleurs du monde ? Il faut demander aux défenseurs. Mais les gens penseraient différemment si je marquais des buts. Si j'ajoute ça à mon jeu, je peux le devenir, j'en suis sûr à 100%", conclut Doku avec confiance. La Belgique espère que ce cap, il pourra le passer dès cet été à la Coupe du Monde ! 

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