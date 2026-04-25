Un ancien d'Anderlecht n'a pas aimé l'attitude de Keisuke Goto

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Un ancien d'Anderlecht n'a pas aimé l'attitude de Keisuke Goto

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STVV a porté un sacré coup à Anderlecht dans la lutte pour la troisième place et un meilleur ticket européen. Les scènes d'après-match ont aussi créé la polémique, mais Olivier Deschacht soutient les Mauves.

Le STVV a signé une belle victoire 2-0 contre le RSC Anderlecht, grâce notamment à un joueur prêté par le RSC Anderlecht et qui s'épanouit désormais au Stayen : Keisuke Goto. Si ce but est tombé dans un temps faible trudonnaire, il n'y avait pas photo sur l'ensemble du match.

Le STVV a donné une leçon de football à Anderlecht en première période

Du moins selon Olivier Deschacht : "Le STVV a donné une leçon de football à Anderlecht en première période, c'est vrai. Mais je ne pense pas qu'Anderlecht ait été dominé pendant l'intégralité des nonante minutes. Après la pause, ils ont rétabli l'équilibre", estime l'ancien capitaine des Mauves dans le podcast Ongefilterd de Rajda Nainggolan.

"Il n'y a pas non plus eu beaucoup d'occasions franches en première période. Le but de Goto tombe aussi de nulle part", a déclaré Deschacht. "On ne peut pas vraiment en vouloir à Sardella sur le but, ce n'est pas un défenseur central."

Goto peut-il célébrer ainsi après un but contre son "propre club" ?

"Défensivement, il n'est pas assez bon pour ce poste; même comme latéral, il a déjà du mal. Il a de bons pieds, mais il faut savoir défendre", assène encore Deschacht, qui a ensuite donné son avis sur la célébration de Keisuke Goto. 

Lire aussi… "Ca dit bien la mentalité d'Anderlecht" : un ex-Mauve dénonce l'attitude d'Augustinsson et Coosemans
Sans surprise, Radja Nainggolan, lui, n'y voit pas de problème : "Si j'étais Goto, je ferais exactement la même chose. Je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas permis ?" Deschacht a néanmoins émis des réserves. "Célébrer de cette manière ? Non, ça ne se fait pas. C'est Anderlecht qui te paie, et tu traverses tout le terrain... Il appartient à Anderlecht". Précisons toutefois que contrairement à ce que dit Deschacht, c'est bien Saint-Trond qui paie le salaire de Keisuke Goto - en intégralité. 

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