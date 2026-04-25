L'une des plus lourdes défaites de la carrière d'Edward Still : "Aussi étrange que ça puisse paraître..."

Scott Crabbé, journaliste football
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L'une des plus lourdes défaites de la carrière d'Edward Still : "Aussi étrange que ça puisse paraître..."
Photo: © photonews

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Watford s'est incliné 5-1 à Middlesbrough. Edward Still déplore surtout la deuxième mi-temps des siens.

Watford en est maintenant à quatre défaites de rang. Battus 3-0 à West Bromwich en semaine, les Hornets ont mangé la poussière à Middlesbrough cette après-midi. "Le résultat est vraiment douloureux pour tout le monde. Pour moi-même, les supporters, le club et les joueurs", confirme Edward Still sur le site internet du club.

Middlesbrough a pris l'avantage après cinq minutes, Watford a ensuite poussé pour égaliser, en vain. Les visiteurs ont même encaissé le but du break juste avant le repos.

Vivement la fin de saison à Watford

"Aussi étrange que cela puisse paraître après coup, la performance de la première mi-temps a été vraiment bonne. La maîtrise que nous avions au milieu de terrain leur a causé des problèmes et on sentait bien qu'ils n'étaient pas à l'aise", estime Still, qui s'appuie notamment sur le volume de jeu d'Edo Kayembe (ex-Anderlecht, Eupen) au milieu.

Le deuxième acte a été plus difficile à avaler : "Ils ont changé de tactique à la mi-temps pour remédier aux problèmes causés". Pourtant, Watford a rapidement réduit le score : "Nous revenons à 2-1 après la pause, mais le troisième but illustre une fois de plus notre manque de précision dans les deux surfaces".


Après 45 matchs de Championship, l'équipe est 16e (sur 24) au classement. Samedi prochain sonne comme le dernier match de la saison, la réception de Coventry. "Je peux voir et ressentir les émotions qui règnent dans les vestiaires à la fin d'une très longue saison. C’est épuisant, mais cela ne justifie pas un résultat comme celui d’aujourd’hui", conclut Edward Still.

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