Terrible coup dur : alors qu'il rêve du Mondial, un Diable Rouge sort blessé après 30 minutes

Orel Mangala a récemment fait son grand retour avec l'Olympique Lyonnais, et semblait monter en puissance. Il ne cachait pas ambitionner la Coupe du Monde... mais a malheureusement rechuté.

En début d'année 2025, Orel Mangala subissait une rupture des ligaments croisés, une très grave blessure qui allait le tenir éloigné des terrains pour tout le reste de l'année civile. Alors qu'il s'approchait d'un retour en décembre dernier, une petite rechute l'avait encore tenu éloigné des terrains un peu plus longtemps.

Mais depuis le mois de mars dernier, enfin, Mangala était bel et bien de retour. Le Diable Rouge enchaînait les titularisations et même les prestations de très bon niveau, avec en point d'orgue un excellent match contre le PSG le week-end dernier lors de la victoire de l'OL.

Suffisant pour retrouver l'équipe nationale ? Le Lyonnais y pensait en tout cas : récemment, OL TV assurait en effet que Mangala était rentré en contact avec le staff de Rudi Garcia, et qu'il comptait tout donner pour mettre toutes les chances de son côté.

Blessure et coup d'arrêt pour Orel Mangala

C'est donc un véritable coup dur ce samedi : à l'occasion de la réception de l'AJ Auxerre, Orel Mangala, titulaire, a dû céder sa place, grimaçant, après une demi-heure de jeu, rapporte Foot Mercato.



S'il s'agit d'une nouvelle rechute, Mangala risque une longue absence : en décembre dernier, il avait été tenu éloigné des terrains jusqu'au mois de mars à l'exception de deux bouts de match. Alors que la Coupe du Monde se rapproche et que la concurrence est rude, c'est peut-être le contretemps de trop...