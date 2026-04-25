Ca se précise : un grand talent belge pourrait signer au FC Barcelone

Verra-t-on Jesse Bisiwu dans le noyau A du Club Bruges la saison prochaine ? Ou partira-t-il à l'étranger cet été ? Il semble proche d'un départ vers le FC Barcelone.

Le FC Barcelone suit les prestations de Jesse Bisiwu depuis un bon moment. Lors du mercato d'hiver, les Catalans avaient déjà demandé un entretien officiel avec le Club de Bruges, mais Dévy Rigaux avait alors repoussé cette demande.

Barcelone veut arracher Bisiwu au Club de Bruges

Entre-temps, les deux clubs sont bien entrés en contact : Barcelone s'est notamment rendu en Suisse pour le Final Four de la Youth League afin (entre autres) de discuter de Bisiwu avec le Club de Bruges. Des discussions fructueuses ?

🚨⏳ FC Barcelona are working on a transfer for Jesse Bisiwu.



The 18 y/o talented left winger from Club Brugge is open to the move. Contract until 2027.



Negotiations have already taken place. After @MatteMoretto, confirmed. @SkySportDE 🇧🇪🇬🇭 pic.twitter.com/opEwNirgbM — Florian Plettenberg (@Plettigoal) April 25, 2026

La question reste ouverte. Mais selon Sky Sports, Bisiwu lui-même serait intéressé par un éventuel transfert. Son contrat à Bruges court encore jusqu'en juin 2027 et, jusqu'à présent, aucune prolongation n'a été signée.

Bisiwu prêt pour le top ?

On le compare parfois à Jérémy Doku ou à un jeune Khalilou Fadiga, mais Bisiwu semble encore un peu tendre, même s'il apparaît clair qu'il a des qualités lui permettant d'espérer percer au top.





Quel que soit le recruteur que vous interrogiez, aux quatre coins du monde, il récolte une pluie de louanges dans les rapports de scouting. Jesse Bisiwu est considéré comme l'un des plus grands talents de la génération 2008, et ce n'est pas pour rien... mais on risque fort de ne pas le voir sur les terrains belges.