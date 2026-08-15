🎥 Le but contre l'Union aurait-il dû être validé ? "Je ne comprends pas"

L'Union Saint-Gilloise a poussé un ouf de soulagement lorsque l'arbitre a annulé le but marqué par Zulte Waregem sur corner. Les visiteurs sont évidemment loin de partager leur ressenti sur la phase.

Si l'Union veut voir le positif, elle soulèvera cette première clean sheet de la saison, décrochée lors de la cinquième rencontre. Et pourtant, on ne peut pas parler d'une prestation très intransigeante défensivement parlant.

Nikky Havenaar et Fedde Leysen ont été assez fébriles, Hervé Koffi a dû se déployer par deux fois pour éviter le 0-1 en première mi-temps. Les filets saint-gillois ont même tremblé sur un corner repris au second poteau par Jakob Kiilerich peu avant d'entrer le dernier quart d'heure. Mais l'arbitre a annulé le but suite à une faute offensive d'Anosike Ementa sur Hervé Koffi.

😬 | Jakob Kiilerich lijkt de openingstreffer te maken, maar scheidsrechter Lothar D’Hondt had al gefloten voor een overtreding voordat de bal binnenging. 🖥️👀 #USGZWA pic.twitter.com/Ztnzjpo1U1 — DAZN België (@DAZN_BENL) August 15, 2026

C'est précisément cette phase qui alimente la frustration des visiteurs. Lothar D'Hondt avait déjà sifflé avant que le ballon ne rentre dans le but, le VAR n'est dès lors pas intervenu pour le déjuger. Les ralentis semblent donner raison aux visiteurs : contact il y a bien, mais Ementa ne fait pas écran pour empêcher Koffi de sortir.

Zulte Waregem en a gros sur la patate

La saison dernière, Lothar D'Hondt avait déjà suscité la colère du Essevee lors d'un Union - Zulte, en déviant involontairement une passe destinée à Jeppe Erenbjerg, lançant les Unionistes vers un contre victorieux. Sven Vandenbroeck avait explosé, Michael Beale en a fait de même, il a ainsi été renvoyé en tribune.



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Suite à son exclusion, ce sont ces joueurs qui sont venus exprimer leur incompréhension sur ce but annulé après la rencontre. "Je ne comprends vraiment pas on ne nous l'accorde pas. Ce n'était pas une faute, mais c'est le football", pestait Marley Aké.

Des contacts toujours aussi sensibles

Même désarroi chez l'entraîneur adjoint Steve Colpaert : "Ce genre de contact arrive souvent dans le rectangle sur les phases arrêtées. Si on commence à le siffler toutes...".

Côté unioniste, tant Hervé Koffi que David Hubert maintiennent : il y avait bien un bloc, sanctionnable d'une faute offensive de la part d'Ementa. Le gardien nous confie même que l'Union savait Zulte coutumier de ce genre de schéma sur phase arrêtée et avait été prévenue lors des séances vidéo. Pas de doute, la Pro League et ses débats arbitraux sont bel et bien de retour.