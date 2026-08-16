Première défaite pour Vitor Bruno : Anderlecht piégé à Beveren

En panne d'inspiration, Anderlecht a disputé son moins bon match depuis l'arrivée de Vitor Bruno aux manettes. Les Mauves se sont inclinés à Beveren, qui fête idéalement le retour du Freethiel au sein de l'élite belge.

Avant Almaty, il y avait Beveren pour le RSC Anderlecht, et c'était important de garder la dynamique enclenchée dans ce début de saison, histoire de s'envoler vers le Kazakhstan dans un état d'esprit positif. Même si Vitor Bruno, qui ne parlera jamais de "tournante", a tout de même... fait tourner en faisant quatre changements pour ce déplacement au SK Beveren.

C'est peut-être ce qui explique une première période poussive. La première occasion est pour Beveren : Kurt Abrahams se fraie un chemin avec jusqu'auboutisme dans le rectangle et tire sur Coosemans (3e). Les offensifs anderlechtois sont maladroits, à l'image de Sikan, pourtant idéalement trouvé par un superbe enchaînement de Lukas Ambros (11e).

Beveren maîtrise Anderlecht, Brüls en balade

Le même Ambros crée la panique d'un centre dévié sur Schenk par son défenseur, avant une retournée manquée de Degreef (13e). Mais avant le quart d'heure, le Freethiel peut exulter pour son retour en D1A : un corner est mal repoussé, Ferre Slegers récupère et envoie un caviar sur la tête de Yoni Gomis, qui surgit entre les défenseurs (14e, 1-0).

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Anderlecht réagit et met le pied sur le ballon : Oliver Antman, très discret jusque là, envoie un très beau centre sur la tête de Sikan, qui croise trop (25e). Beveren reste serein avec surtout un Christian Brüls qui se promène et crée le désordre dans l'entrejeu. Mais sur un contre, il faut un premier vrai arrêt de Schenk sur une belle frappe d'Ambros (33e). Ce sera la seule grosse occasion anderlechtoise jusqu'à la pause, malgré une possession largement supérieure.

Dès la reprise, grosse frayeur pour les Mauves : un superbe centre de Slegers, encore lui, passe devant tout le monde et force Coosemans à repousser le ballon dans les pieds d'un Waeslandien. Ca finit au fond, mais il y avait faute sur le capitaine anderlechtois (47e). Le jeu se débride un peu, Ambros réalise de belles choses entre les lignes. Schenk doit s'interposer devant Biancone sur corner (54e). Mais c'est encore Beveren qui se crée une grosse occasion via Slegers et Brüls, privé de goal en dernière seconde par un bon retour défensif (59e).



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Schenk tient Beveren dans le match

La physionomie du match change tout de même après l'heure de jeu : il faut un Schenk attentif pour priver Antman du 1-1 à bout portant, puis sur un coup-franc signé Danylo Sikan (67e). C'est ensuite Llansana qui tire de loin sur le portier allemand. Mais Beveren joue avec aplomb et expérience pour un promu, et va tenir bon, frustrant les Mauve & Blanc.

Manquant cruellement de jugeotte dans les moments clefs, Anderlecht va donc se heurter à un Beveren resté sérieux et emmené par toute l'intelligence de Brüls... même si les Waeslandiens peuvent aussi remercier Schenk, encore attentif devant Cvetkovic (83e). Le Freethiel peut faire la fête : pour un premier match en Jupiler Pro League depuis 2021, c'était une réussie. Anderlecht, de son côté, part ce lundi pour les confins de l'Europe, et aura la gueule de bois.