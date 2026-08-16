Accord de principe pour un Diable rouge se rapproche d'un transfert à l'OGC Nice, mais dispose aussi d'un plan B

Fabien Chaliaud, journaliste football
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Accord de principe pour un Diable rouge se rapproche d'un transfert à l'OGC Nice, mais dispose aussi d'un plan B
Photo: © photonews
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L'OGC Nice, qui a perdu son Belge Charles Vanhoutte parti à Feyenoord au début du mercato, devrait retrouver d'autres pieds venus du Plat pays, puisqu'Axel Witsel dispose désormais d'un accord de principe avec le club azuréen qu'il pourrait rejoindre dès lundi.

Si le transfert de Witsel à Nice échouait, Séville serait sur les rangs

Alors qu'on annonçait qu'un accord de principe avait été trouvé entre Axel Witsel et l'OGC Nice, le spécialiste des transferts Sacha Tavolieri apporte une précision importante sur le deal. Celui-ci dépendra aussi d'INEOS, le propriétaire anglais du club azuréen, qui doit encore valider un accord qui n'a été passé qu'entre le joueur et des dirigeants qui ne sont pas les décideurs finaux.

Si la société anglaise spécialisée dans le secteur de la chimie venait à annuler la venue d'Axel Witsel car le budget lié à son arrivée serait trop important, le Diable rouge ne resterait peut-être pas longtemps sur le carreau. Selon Sacha Tavolieri, le Liégeois bénéficie aussi d'un intérêt concret de la part du FC Séville.

L'OGC Nice, qui a perdu son Belge Charles Vanhoutte parti à Feyenoord au début du mercato, devrait retrouver d'autres pieds venus du Plat pays, puisqu'Axel Witsel dispose désormais d'un accord de principe avec le club azuréen qu'il pourrait rejoindre dès lundi.

L'OGC Nice, qui a sauvé sa peau la saison dernière lors de barrages contre le Saint-Etienne de Lucas Stassin, s’apprête à réussir un coup intéressant à son échelle sur le marché des transferts. Pour compenser la grave blessure de Laurent Abergel, victime d’une rupture d’un ligament croisé, qui compensait déjà le départ d'un Belge, Charles Vahoutte, vers Feyenoord, le club azuréen a jeté son dévolu sur un nom bien connu  : Axel Witsel. Libre depuis son départ de Girona, relégué en Liga Hypermotion, la seconde division espagnole, le Diable rouge est en discussions avancées avec le Gym et, selon L'Equipe, les deux parties se rapprochent sérieusement d’un accord. Le quotidien sportif français parle même d'accord de principe dans son édition du jour.

Une arrivée dès ce lundi ?

Le dossier pourrait même connaître une issue très rapide. Selon les bases actuelles de la négociation, Axel Witsel pourrait débarquer sur la Côte d’Azur dès ce lundi, en même temps que Nathan Ngoumou. Si rien n’est encore officiellement acté, les signaux sont clairement au vert. La prudence reste toutefois de mise tant que les derniers détails de l’opération ne sont pas réglés.

À 37 ans, Witsel apporterait une expérience considérable dans le milieu de terrain niçois. Le Diable rouge compte 140 sélections, pour 12 buts, et possède un CV particulièrement fourni. Formé et révélé au Standard de Liège, il a ensuite poursuivi sa carrière au Benfica avant de s'offrir quelques choix plus rémunérateurs au Zénith Saint-Pétersbourg puis en Chine, à Tianjin Tianhai. Après le Mondial, il a porté les tuniques de entités européennes prestigieuses, le Borussia Dortmund et l’Atlético de Madrid, avant de rejoindre Girona la saison dernière. Malgré un effectif intéressant,  les Catalans n'ont pu éviter la relégation. 

De l'expérience mais un âge avancé

Son âge pourrait évidemment susciter quelques interrogations. Mais les chiffres de la saison dernière plaident largement en sa faveur. Malgré ses 36 ans à l’époque, Witsel a disputé pas moins de 32 rencontres (un but et deux assists) de Liga avec les "Blanquivermells" de Girona, en étant titulaire la plupart du temps. Une utilisation qui démontre que le milieu belge conserve encore une capacité à évoluer au plus haut niveau.

Son expérience internationale est tout aussi précieuse. Witsel a longtemps été un cadre de la génération dorée belge et a participé à plusieurs grandes compétitions avec les Diables rouges. Il faisait notamment partie de l’équipe engagée lors du dernier quart de finale de Coupe du monde disputé par la Belgique, perdu 2-1 face à l’Espagne.

Pour Nice, l’opération pourrait donc avoir des airs de belle affaire. Le "Gym" récupérerait gratuitement un joueur expérimenté, habitué aux joutes européennes et encore régulièrement utilisé au plus haut niveau la saison dernière. Reste désormais à transformer les discussions en signature. 

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