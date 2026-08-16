Accord de principe pour un Diable rouge se rapproche d'un transfert à l'OGC Nice, mais dispose aussi d'un plan B



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Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google! L'OGC Nice, qui a perdu son Belge Charles Vanhoutte parti à Feyenoord au début du mercato, devrait retrouver d'autres pieds venus du Plat pays, puisqu'Axel Witsel dispose désormais d'un accord de principe avec le club azuréen qu'il pourrait rejoindre dès lundi.



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