Un Rouche balance sur Mircea Rednic : "Beaucoup de choses, même basiques, n'allaient pas"

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Un Rouche balance sur Mircea Rednic : "Beaucoup de choses, même basiques, n'allaient pas"
Photo: © photonews
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En début de saison passée, le Standard avait surpris en se séparant très rapidement de Mircea Rednic. Une erreur de casting de la part de Marc Wilmots, qui avait décidé de ne pas perdre de temps et de réagir. Casper Nielsen a évoqué cette brève période sous Rednic.

Interviewé par le magazine Knack, Casper Nielsen est revenu sur le bref passage de Mircea Rednic à la tête du Standard, la saison passée. L'entraîneur roumain avait été le premier choix assez surprenant de Marc Wilmots pour diriger les Rouches, 12 ans après son dernier passage à Sclessin.

Un retour très bref : nommé en juillet 2025, Rednic prenait la porte... 5 matchs et moins de deux mois plus tard, à la fin du mois d'août. Son bilan n'était pas particulièrement mauvais, mais en interne, ses méthodes posaient question. Le noyau n'était pas convaincu, ce que confirme Nielsen. 

Mircea Rednic n'avait pas de plan de jeu 

"C'était une bonne chose, oui", affirme le milieu de terrain du Standard. "Ce n'est jamais facile de licencier quelqu'un et je ne veux donc pas trop m'étendre sur le sujet. Mais disons que beaucoup de choses n'allaient pas, même très basiques". 

D'après Casper Nielsen, l'équipe manquait d'un plan de jeu clair sous Rednic. "Il y avait un manquement tactique. Il faut avoir un plan de jeu en football. Et nous ne savions pas exactement ce que ce plan était, comment jouer", se rappelle le Danois. "On montait sur le terrain sans savoir ce qu'il allait se passer". 

Lire aussi… Quels changements chez les Rouches ? Voici les compositions probables de Malines - Standard
L'arrivée de Vincent Euvrard, si elle n'a pas forcément porté ses fruits tout de suite, a remis l'église au milieu du village. Le Standard a désormais un plan de jeu, même si, on l'a vu avec le premier match de cette nouvelle saison, il y a encore du travail pour que les résultats soient réguliers. 

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