Quels changements chez les Rouches ? Voici les compositions probables de Malines - Standard

Suite de la deuxième journée de Jupiler Pro League ce dimanche avec une belle affiche derrière les casernes entre Malines et le Standard. Une rencontre pour laquelle voici les compositions probables des deux équipes.

Une conférence de presse placée quatre jours avant la rencontre n'aide pas vraiment à se faire une idée de la composition que pourrait aligner le Standard sur la pelouse de Malines, ce dimanche (coup d'envoi à 18h30).

Quelques certitudes existent cependant, dont évidemment Matthieu Epolo dans les cages, mais aussi le capitaine Marlon Fossey sur la droite. Ibe Hautekiet et Ibrahim Karamoko sont attendus en défense centrale, mais le retour en forme de Dimitri Lavalée pourrait venir bousculer la hiérarchie. Sur la gauche, sans surprise, Gustav Mortensen.

D'abord une première montée au jeu pour Ryan Fosso ?

Au milieu de terrain, difficile d'imaginer la nouvelle recrue, Ryan Fosso, commencer la rencontre quelques jours seulement après sa signature. Le Camerounais devrait entrer en compte pour une montée au jeu, mais Marco Ilaimaharitra est attendu dans le onze de base. Alexis Trouillet et Casper Nielsen devraient l'accompagner, malgré la concurrence de Rayan Touzghar et des autres.

Même s'il a plaidé pour le côté gauche la semaine dernière, Adnane Abid devrait bien commencer sur la droite derrière les casernes, même si des permutations sont évidemment possibles pendant le match. Sur la gauche postule Salieu Drammeh, mais Bernard Nguene n'avait pas livré une mauvaise impression contre le Cercle et demeure dans la course. Et avec son doublé, Dennis Ayensa a mérité d'être reconduit en pointe.

Les compositions probables de Malines - Standard

La composition probable de Malines : Miras - Corbanie, Decoene, Marsa, Zekri - Salifou, Hammar, Praet - Van Brederoede, Bafdili, Raman.



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La composition probable du Standard : Epolo - Fossey, Hautekiet, Karamoko, Mortensen - Ilaimaharitra, Trouillet, Nielsen - Abid, Drammeh - Ayensa.