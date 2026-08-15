Visite médicale ratée pour Thomas Henry !

Alors que sa signature au Panetolikós, en Grèce, était attendue ce week-end, Thomas Henry a manqué ses traditionnels tests médicaux. L'attaquant français doit donc se trouver un nouveau point de chute, mais doit toujours bien être libéré de son contrat.

Écarté par Vincent Euvrard en milieu de saison dernière puis par la direction avant le début des Europe Play-Offs, Thomas Henry ne fait toujours pas partie des plans du Standard pour cette saison 2026-2027.

Comme pour Grejohn Kyei, le Matricule 16 vise une rupture de contrat pour économiser la dernière année de son salaire, quitte à s'asseoir sur une petite indemnité.

Un accord avait d'ailleurs été trouvé, ces derniers jours, concernant une libération de son contrat. Thomas Henry était attendu en Grèce, du côté du Panetolikós, en cette fin de semaine pour passer ses tests médicaux et s'engager avec le onzième du dernier championnat.

Thomas Henry a raté sa visite médicale en Grèce

Ce ne sera cependant pas le cas ! Selon les informations de nos confrères grecs de la Gazzetta, l'attaquant français aurait manqué ses tests physiques juste avant le partage en amical entre le Panetolikós et Troyes (1-1), et le club grec aurait donc annulé son transfert.



Un nouveau coup de frein pour Thomas Henry, ce qui ne signifie pas que l'arrangement avec le Standard tombe à l'eau. Le but est toujours bien de le libérer pour lui permettre de signer "gratuitement" dans un autre club, mais il faudra désormais en trouver un autre, où il réussira cette fois sa visite médicale.