Un ancien grand espoir d'Anderlecht va rebondir en Challenger Pro League

Fabien Chaliaud, journaliste football
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Un ancien grand espoir d'Anderlecht va rebondir en Challenger Pro League
Photo: © photonews
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Ethan Butera avait quitté Anderlecht en 2023 pour l'Ajax où il ne s'imposera jamais, notamment à cause d'une grave blessure. Libre de contrat, l'ancien défenseur central prometteur doit désormais relancer sa carrière dans l'antichambre de la Pro League, au sein de l'ambitieux Sporting Hasselt.

"Dries, pourquoi ce transfert ?", en référence à une pub pour une banque en ligne a traumatisé notre Coupe du monde, se sont sûrement demandés certains supporters du Sporting Hasselt, après que le Louvaniste ait décidé d'investir dans le club de l'ambitieux Sam Kerkhofs.

La même question peut se poser pour Ethan Butera qui se voyait trop grand pour Anderlecht en 2023 et avait choisi de rallier l'Ajax Amsterdam. Trois ans plus tard, laissé libre par les Amstellodamois, l'arrière gauche ne rebondira pas au sein d'un club évoluant en première division, mais devra se contenter du Sporting Hasselt, récent promu en Challenger Pro League.

Deux opérations au genou

Il faut dire qu'Ethan Butera n'a jamais défendu les couleurs de l'Ajax en Eredivisie, devant se contenter de 28 apparitions au sein de la sémillante Keuken Kampioen Divisie avec les Jong Ajax, soit l'équivalent justement de la Challenger Pro League. Mais les difficultés d'Ethan Butera ne s'expliquent pas que par un niveau insuffisant ou une incapacité à progresser. Le Bruxellois a aussi connu deux opérations au genou lors de son passage au sein du géant néerlandais. Il a pratiquement pas joué avant 2025 et forcément, à ce niveau, un tel retard se paie cash.

Ket de la capitale belge, Ethan Butera a d'abord été formé au RWDM avant de rejoindre le prestigieux Sporting d'Anderlecht voisin. En septembre 2023, il décidait de rejoindre l'Ajax Amsterdam à seulement 17 ans, pour un montant rapporté d’environ 1,5 millions d'euros et un pourcentage à la revente négocié par Anderlecht. Une option qui ne sera pas payante puisque Butera a quitté Amsterdam librement cet été.  

Un Sporting Hasselt ambitieux

Ethan Butera rejoint donc le Sporting Hasselt où il a paraphé un contrat de deux ans. Le promu a réussi son entrée en matière en Challenger Pro League puisqu'il a battu Dender, relégué de Jupiler Pro League, lors de la première journée. Une grande première dans le football professionnel réussie donc.

"Je suis très content avec ce nouveau défi. Je veux tout donner pour ce club, contribuer à son développement et vivre de beaux moments. Ce n'est que le début !", a déclaré la nouvelle recrue sur la page Facebook du Sporting Hasselt.

Ethan Butera commencera à s'entraîner dès ce lundi avec ses nouveaux partenaires.

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