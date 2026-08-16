Un ancien du Standard victime d'un accident de voiture : "La douleur était atroce"

Scott Crabbé, journaliste football
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Un ancien du Standard victime d'un accident de voiture : "La douleur était atroce"
Photo: © photonews
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Nayel Mehssatou est de retour à Courtrai après une saison frustrante au Standard. Mais le joueur chilien a vécu une préparation écourtée chez les Kerels. Un accident de la route lui a coûté quelques jours d'entraînement, il tâche de s'en remettre pour monter en puissance au fil des matchs.

Parti du Standard cet été après à peine une saison en bords de Meuse, Nayel Mehssatou n'en fait pas mystère : il ne convenait pas à la philosophie que Vincent Euvrard tente de mettre en place chez les Rouches.

"J'ai eu la malchance qu'il ait une vision différente et ne me voie pas immédiatement comme un bon élément. Et si l'entraîneur ne vous veut pas, il n'y a pas grand-chose à faire. Vincent a certainement des qualités et est tactiquement très fort, mais je ne correspondais tout simplement pas à son plan", explique-t-il au Nieuwsblad.

Une fin de préparation tronquée avec Courtrai

Mehssatou est donc revenu dans un environnement familier pour reprendre du temps de jeu. Il connaît en plus bien Michiel Jonckheere, son nouvel entraîneur, pour avoir brièvement joué avec lui dans l'entrejeu des Kerels lors de son premier passage.

Mais ceux qui ont regardé les deux premiers matchs du KV ont constaté un bandage à sa main droite. Le joueur a été victime d'un accident de la route alors qu'il était en route pour rendre visite à ses parents du côté de Zellik.

Mehssatou Nayel
© photonews

"J'ai dû faire un détour à cause des nombreux embouteillages. Je me trouvais sur une route que je ne connaissais pas quand j'ai été percuté par une autre voiture. Je n'étais absolument pas en tort. Et c'était tant mieux, car ma voiture est bonne pour la casse", explique-t-il.

"Non, ce n'était plus une voiture du Standard ni le nouveau véhicule de Courtrai, mais ma propre voiture. Heureusement, la BMW que le KVK met à ma disposition était déjà prête et tout a été réglé rapidement de ce côté-là", poursuit Mehssatou.

Plus de peur que de mal...quoi que

Les dégâts sont donc avant tout matériels, mais l'ancien espoir d'Anderlecht a donc également été blessé à la main. "Les airbags se sont déclenchés et j'ai encaissé le choc avec ma main droite. La pression était énorme et la douleur atroce. Du jour au lendemain, j'ai dû tout faire de la main gauche et ça n'a pas été facile. Mais bon, le plus dur est passé. J'ai aussi eu de la chance".

A cause de cette mésaventure, il n'a pas été en mesure de s'entraîner pendant quelques jours. "Ma cheville était également encore un peu inquiétante. À cause du transfert, j'avais aussi moins pu m'entraîner, ce qui a entraîné un manque de rythme et de volume. Petit à petit, tout s'arrange et je devrais pouvoir jouer davantage".

Résultat, Michiel Jonckheere n'a pas encore pu le titulariser. Cela va toutefois dans le bons sens : après un quart d'heure contre le Club de Bruges, Mehssatou a eu droit a une demi-heure contre l'Antwerp. Avec toutefois à chaque fois des défaites 3-0. La nouvelle recrue devra rapidement retrouver son état de forme optimal pour permettre aux siens de vivre une saison le plus loin possible de la zone rouge.

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