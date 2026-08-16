La course au titre est-elle déjà jouée ? Hein Vanhaezebrouck pointe un élément important

La course au titre est-elle déjà jouée ? Bien sûr que non, car la plupart des équipes ont encore 32 journées à disputer et donc 96 points à prendre. Mais Hein Vanhaezebrouck voit bien le Club de Bruges réaliser quelque chose que les autres équipes ne sont pas en mesure de faire pour le moment.

Le Club de Bruges s’est imposé 3-0 contre Courtrai la semaine dernière, avant de récidiver sur le même score (0-3) sur la pelouse d'OH Louvain. Le football proposé n’a certes pas été flamboyant, loin de là, et certainement pas pendant 90 minutes. Mais pour un mois d’août et avec plusieurs nouveaux joueurs à intégrer, le bilan est plus que convaincant.

"Si nous sommes déjà capables de produire ce football, nous pouvons en être très satisfaits", analysait, avec son calme habituel, Brandon Mechele après la victoire au King Power at Den Dreef de Louvain.

Une maîtrise des matches sans en avoir l’air

Les "Blauw en Zwart" n’ont toutefois pas besoin de beaucoup pour faire basculer le cours d'une rencontre en leur faveur. À Courtrai, les locaux avaient le sentiment qu’ils pouvaient obtenir davantage. Même constat à OHL, où l’impression persistait que le scénario aurait pu être différent si certaines phases du match avaient tourné autrement.

Au final, les chiffres sont pourtant implacables : six points, six buts inscrits et aucun encaissé. Le nouveau défenseur coréen aligné aux côtés de Mechele s’est parfaitement intégré à l’équipe et les autres recrues montrent elles aussi déjà de belles choses.

Hein Vanhaezebrouck encense le Club

Gagner 80 millions d’euros et en réinvestir plus de 40, c’est un luxe que les autres équipes ne peuvent pas se permettre. "Les équipes essaient de se mesurer au Club de Bruges, mais elles se dirigent alors vers de lourdes défaites", estime Vanhaezebrouck à propos des "Blauw en Zwart" sur l'antenne de DAZN.





"Le Club de Bruges est toutefois la seule équipe qui pourra le faire", a ajouté l'ancien entraîneur de La Gantoise, Courtrai et Anderlecht, histoire de redonner un peu de courage aux clubs considérés comme les "petits". Vanhaezebrouck a notamment constaté que l’Union avait déjà éprouvé de sérieuses difficultés face à la révélation du début de saison, Zulte Waregem.

Le Club de Bruges est-il déjà très largement au-dessus de la concurrence ? Pour le suspense, on ne l'espère pas.