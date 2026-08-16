Un ancien chouchou des supporters des Diables rouges veut se recaser en Arabie Saoudite

À bientôt 33 ans et après avoir été à nouveau réduit au rôle de réserviste dans un autre club, l'ancienne éternelle doublure de Romelu Lukaku chez les Diables rouuges aurait décidé de remplir son compte en banque en visant un transfert en Arabie Saoudite.

Cantonné au banc à l'Eintracht Francfort comme dans quasiment tous les clubs dans lesquels il joué dans sa carrière, Michy Batshuayi veut s'envoler vers de nouveaux horizons. Et selon talkSPORT, l’attaquant belge de 32 ans devrait prendre la direction de l’Arabie saoudite. Son point de chute n'est pas encore connu, mais il pourrait offrir au Diable rouge une porte de sortie devenue nécessaire après une période compliquée à l'Eintracht Francfort.

Plus "Benchman" que "Batsman"

Arrivé sur les bords du Main avec l’ambition de relancer - une énième fois - sa carrière, Batshuayi se retrouve aujourd’hui à nouveau sur une voie de garage. Le buteur doit désormais trouver une solution pour retrouver du temps de jeu et un rôle à la hauteur de ses ambitions. La Saudi Pro League pourrait lui permettre de retrouver du temps de jeu, tout en lui offrant un nouveau défi rémunérateur, alors qu'il arrive tout doucement au crépuscule de sa carrière.

Michy Batshuayi s’est révélé au Standard de Liège, où son efficacité devant le but lui a rapidement permis de se faire remarquer. Ses performances en Belgique lui ont ouvert les portes de l’Olympique de Marseille en 2014. En France, il confirme son potentiel de buteur et attire l’attention de Chelsea, qui le recrute en 2016.

Des débuts réussis au Standard et Marseille et puis...

Chez les "Blues", la concurrence limite toutefois son temps de jeu. "Batsman" est ensuite prêté à plusieurs reprises, notamment au Borussia Dortmund, à Valence et à Crystal Palace. Son passage dans la Ruhr est le plus abouti puisqu'il inscrit plusieurs buts importants, avant de poursuivre son parcours entre l’Angleterre et l’Espagne.





L’attaquant des Diables connaît ensuite une période plus stable à Crystal Palace, où il retrouve progressivement des sensations, mais peine toujours à s'affirmer comme un titulaire régulier. Vient ensuite le chapitre truc et le tour des clubs stambouliotes. Besiktas, d'abord, en prêt, puis ensuite Fenerbahçe qui l'achète à titre définitif, puis Galatasaray, trois clubs où il continue à marquer, mais toujours avec cette irrégularité chronique qui a marqué sa carrière et jamais en étant incontournable à 100%.

Dans l'ombre de Lukaku

International belge depuis 2015, Michy Batshuayi compte également 55 sélections avec les Diables rouges et 27 roses plantées. Il a notamment participé à plusieurs grandes compétitions internationales et avait notamment marqué le seul but belge lors du triste Mondial 2022 au Qatar.

À bientôt 33 ans, l’ancien Standardman se retrouve donc à un nouveau tournant de sa carrière en dents de scie. L’Arabie saoudite pourrait constituer le prochain chapitre d’une carrière riche en clubs. Reste désormais à connaître l’identité de son futur employeur.