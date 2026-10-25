Kevin De Bruyne trop juste physiquement ? Un ancien entraîneur de l'Inter n'est pas du tout d'accord

Kevin De Bruyne peut-il jouer tous les matchs avec Naples ? Un ancien entraîneur de l'Inter donne son avis sur sa condition physique et les choix d'Allegri.

La capacité de Kevin De Bruyne à enchaîner les matchs avec Naples fait débat en Italie. Dans une interview accordée au Corriere dello Sport, Andrea Stramaccioni, ancien entraîneur de l'Inter et consultant pour DAZN, estime qu'il existe un malentendu sur la condition physique du Diable Rouge. Selon lui, De Bruyne et Scott McTominay ont suffisamment d'expérience pour gérer le calendrier chargé du club italien.

Stramaccioni tient un discours clair sur De Bruyne

"Il existe un malentendu sur l'état physique de De Bruyne. Il a le moteur pour jouer tous les matchs, même lorsqu'ils s'enchaînent rapidement", a déclaré Stramaccioni. L'Italien est convaincu que le Belge de 35 ans est physiquement capable de tenir.

Stramaccioni fait une distinction importante entre le nombre de matchs que De Bruyne peut disputer et l'intensité qu'il peut maintenir durant 90 minutes. "Le seul point, c'est que son intensité peut diminuer au fil du match", a-t-il précisé.

Le temps de jeu est un choix tactique selon Stramaccioni

L'ancien entraîneur de l'Inter a un avis tranché sur les choix d'Allegri. "Qu'il joue ou non est uniquement un choix tactique", a souligné Stramaccioni. Il contredit l'idée selon laquelle les capacités physiques de De Bruyne devraient déterminer sa place dans le onze de départ.

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Sa collaboration avec Stanislav Lobotka sera déterminante, selon lui, lors des matchs face à des adversaires solides. L'Italien s'attend à ce que des équipes comme l'AS Roma tentent de mettre les deux milieux sous pression et de limiter leur influence dans la construction.