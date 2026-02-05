Suis Anderlecht - Antwerp en live sur Walfoot.be à partir de 20:30.
-
Date: 05/02/2026 20:30
Compétition: Coupe de Belgique
journée: Demi-finales (A)
Stade: Lotto Park
Quel premier onze pour Edward Still ? Il faudra oser faire des changements
Photo: © photonews

Edward Still est à quelques heures de vivre son premier match en tant que coach d'Anderlecht. Son premier onze sera forcément attendu.

Edward Still va-t-il procéder à une révolution de palais à Anderlecht ? Il est naturellement permis d'en douter : le T1 intérimaire du RSCA était l'adjoint de Besnik Hasi, et on peut donc penser que s'il avait des idées de génie au sujet du onze de base, il les aurait soumises à son coach, avec qui il s'entendait très bien. Après tout, Still était là pour épauler Hasi sur le plan tactique. 

Mais des changements, il devrait y en avoir - ne serait-ce que ceux que les circonstances vont dicter à Edward Still. À commencer par la défense centrale : Marco Kana blessé, Lucas Hey catastrophique, qui sera aligné devant Colin Coosemans (pas en danger) ?

La logique voudrait que Killian Sardella remplace Kana et que Ilay Camara soit aligné à droite. Le départ de dernière minute de Moussa N'diaye empêche d'imaginer une autre option que Moussa Diarra au back gauche - et donc, Hey dans l'axe... à moins que Ali Maamar revienne du diable vauvert. 

Qui pour remplacer Angulo ?

Nathan De Cat ne jouera pas dimanche à Genk : il peut donc tout donner ce soir. Avec Saliba à ses côtés ? On ne serait pas surpris que Still, en réalité, renforce le milieu de terrain, quitte à aligner Enric Llansana. Mais le départ de Hasi pourrait aussi libérer Verschaeren et Stroeykens, malheureux comme les pierres sous le Kosovar : l'un d'eux peut former la pointe haute du triangle.

Et devant ? Thorgan Hazard peut remplacer Nilson Angulo côté gauche, et Danylo Sikan reprendre place en pointe tandis qu'Adriano Bertaccini arpente le flanc droit. Sauf si Edward Still décide de bousculer ses cadres et de lancer Ibrahima Kanaté ou Tristan Degreef : le match de dimanche dernier peut l'y pousser. 

Le onze potentiel :

Coosemans / Diarra - Hey - Sardella - Camara / De Cat - Llansana - Verschaeren / Hazard - Sikan - Bertaccini 

Prono Anderlecht - Antwerp

Anderlecht gagne
Partage
Antwerp gagne
Anderlecht Anderlecht gagne Partage Antwerp Antwerp gagne
35.71% 28.57% 35.71%
Les plus populaires
1-2
(3x)		 1-1
(2x)		 2-1
(2x)

Comparatif Anderlecht - Antwerp

face-à-face remportés

16
12
6
21/12 18:30 Antwerp Antwerp 2-2 Anderlecht Anderlecht
20/09 20:45 Anderlecht Anderlecht 0-0 Antwerp Antwerp
01/05 13:30 Antwerp Antwerp 1-3 Anderlecht Anderlecht
20/04 13:30 Anderlecht Anderlecht 0-0 Antwerp Antwerp
09/02 13:30 Anderlecht Anderlecht 2-0 Antwerp Antwerp
06/02 20:45 Antwerp Antwerp 2-2 Anderlecht Anderlecht
16/01 20:45 Anderlecht Anderlecht 1-0 Antwerp Antwerp
04/08 13:30 Antwerp Antwerp 1-2 Anderlecht Anderlecht
26/05 18:30 Antwerp Antwerp 3-1 Anderlecht Anderlecht
30/03 20:45 Anderlecht Anderlecht 1-0 Antwerp Antwerp
17/12 18:30 Antwerp Antwerp 1-1 Anderlecht Anderlecht
06/08 13:30 Anderlecht Anderlecht 1-0 Antwerp Antwerp
29/01 13:30 Anderlecht Anderlecht 0-0 Antwerp Antwerp
06/11 18:30 Antwerp Antwerp 0-0 Anderlecht Anderlecht
12/05 20:30 Anderlecht Anderlecht 2-1 Antwerp Antwerp
08/05 18:30 Antwerp Antwerp 0-4 Anderlecht Anderlecht
13/03 13:30 Anderlecht Anderlecht 2-1 Antwerp Antwerp
07/11 18:30 Antwerp Antwerp 2-0 Anderlecht Anderlecht
23/05 18:30 Antwerp Antwerp 1-0 Anderlecht Anderlecht
08/05 20:45 Anderlecht Anderlecht 2-2 Antwerp Antwerp
05/04 18:15 Antwerp Antwerp 1-4 Anderlecht Anderlecht
01/11 13:30 Anderlecht Anderlecht 1-0 Antwerp Antwerp
27/12 20:30 Antwerp Antwerp 0-0 Anderlecht Anderlecht
15/09 14:30 Anderlecht Anderlecht 1-2 Antwerp Antwerp
12/05 14:30 Antwerp Antwerp 1-1 Anderlecht Anderlecht
07/04 18:00 Anderlecht Anderlecht 1-2 Antwerp Antwerp
17/02 18:00 Antwerp Antwerp 0-1 Anderlecht Anderlecht
02/09 14:30 Anderlecht Anderlecht 1-1 Antwerp Antwerp
11/03 14:30 Anderlecht Anderlecht 2-1 Antwerp Antwerp
28/07 20:30 Antwerp Antwerp 0-0 Anderlecht Anderlecht
18/01 15:00 Antwerp Antwerp 0-2 Anderlecht Anderlecht
09/08 20:00 Anderlecht Anderlecht 3-1 Antwerp Antwerp
15/02 20:00 Anderlecht Anderlecht 4-1 Antwerp Antwerp
15/09 20:00 Antwerp Antwerp 2-1 Anderlecht Anderlecht
Coupe de Belgique

 Demi-finales (A)
Charleroi Charleroi 0-0 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 20:30 Antwerp Antwerp
