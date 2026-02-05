Après Thorsten Fink, un autre entraîneur est sur la liste d'Anderlecht

Qui succédera à Besnik Hasi sur le banc du RSC Anderlecht ? Thorsten Fink a été cité, mais l'Allemand n'est pas le seul nom sur la liste des Mauves.

Besnik Hasi a pris la porte dimanche à la suite du Clasico perdu et d'une terrible série pour le RSC Anderlecht. Edward Still assurera l'intérim mais sauf énorme surprise, il ne devrait pas finir la saison à la tête des Mauve & Blanc, qui se cherchent un coach d'expérience et connaissant le championnat de Belgique.

Le premier nom à avoir été cité était celui de Thorsten Fink : l'ancien entraîneur de Saint-Trond et du KRC Genk proposait un football chatoyant dans le Limbourg, et est libre depuis décembre dernier et son licenciement suite au début de saison très compliqué du Racing.

Martens coach d'Anderlecht ?

Mais ce n'est pas le seul nom considéré par la direction anderlechtoise. Nous vous présentions son profil pas plus tard que ce mercredi et il semblerait en effet que Maarten Martens soit l'un des candidats en lice pour devenir l'entraîneur du RSCA, selon les informations du Nieuwsblad.

Martens a récemment été licencié par l'AZ suite à des résultats en dents de scie. La saison passée, il avait atteint la finale de la Coupe des Pays-Bas, s'inclinant à la surprise générale face aux Go Ahead Eagles. Son football chatoyant plaisait beaucoup et collerait à l'ADN anderlechtois.

Maarten Martens est également un ancien de la maison mauve, puisqu'il a été formé à Neerpede et a même fait ses débuts professionnels à Anderlecht, avant de lancer sa carrière aux Pays-Bas.