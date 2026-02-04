Ca n'aidera pas Edward Still : l'absence d'un cadre d'Anderlecht pour quelques semaines confirmée

Ca n'aidera pas Edward Still : l'absence d'un cadre d'Anderlecht pour quelques semaines confirmée
Photo: © photonews

Edward Still fait face à un défi de taille : renverser la situation au RSC Anderlecht suite au départ de Besnik Hasi. Et il devra le faire sans Marco Kana.

Après un 5/21 et le genre de prestation à laquelle on a assisté à Sclessin, le Sporting d'Anderlecht peut-il se transcender, éliminer l'Antwerp et éviter la défaite à Genk ? C'est la question à laquelle doit répondre Edward Still, T1 intérimaire suite au licenciement attendu de Besnik Hasi, dimanche dernier.

L'adjoint de luxe a l'expérience de la D1A, et sait aussi que s'il fait des miracles, il pourra plaider sa cause, pour peu que la direction ne trouve pas rapidement la perle rare - qui serait le 17e coach du RSCA depuis la reprise du club par Marc Coucke. Mais il ne sera pas aidé par les circonstances.

Marco Kana manquera tout l'intérim d'Edward Still

En effet, en plus d'avoir perdu Nilson Angulo dans les dernières heures du mercato, Edward Still sera privé du patron de sa défense : Marco Kana. Sorti blessé lors du Clasico, le seul défenseur central fiable de métier du noyau - en attendant de pouvoir juger Diarra - ne jouera pas ce jeudi.

Le Nieuwsblad révèle que Kana sera absent quelques semaines, ce qui signifie qu'il manquera les demi-finales aller et retour, et peut-être plusieurs rencontres après ça. Cela signifie que Still, à moins d'être maintenu dans ses fonctions, ne dirigera peut-être même pas le patron de sa défense.


Qui remplacera "le professeur" aux côtés du très critiqué Lucas Hey ? Il devrait s'agir soit de Killian Sardella, soit de Moussa Diarra, Ilay Camara prenant alors place au back droit ou gauche. Ludwig Augustinsson ne sera en effet de retour qu'après les demi-finales...

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Anderlecht - Antwerp en live sur Walfoot.be à partir de 20:30 (05/02).

