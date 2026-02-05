Le remplaçant d'Angulo déjà dans le groupe pour la Coupe ? Edward Still en dit plus

Remplaçant de Nilson Angulo, Coba da Costa fera partie du groupe d'Anderlecht pour la réception de l'Antwerp en Coupe de Belgique. Il ne devrait toutefois pas encore débuter la rencontre.

Limogé lundi après la défaite au Standard dans le Clasico, Besnik Hasi a laissé place à Edward Still au poste d’entraîneur principal du Sporting d’Anderlecht. L’ancien T1 de Charleroi, Eupen et Courtrai a livré ses premiers mots à la presse ce mercredi, avant la réception de l’Antwerp en demi-finale aller de la Coupe de Belgique.

Edward Still a également été interrogé sur son avenir à Anderlecht, sujet sur lequel il a plaisanté. La presse, présente au Lotto Park, lui a aussi posé des questions sur une éventuelle arrivée de son frère, Will.

Coba da Costa déjà titulaire avec Anderlecht contre l'Antwerp ?

Mais pour l’instant, la concentration du staff reste sur cette rencontre face à l’Antwerp. Les résultats en championnat ne permettent plus d’ambitionner le titre, et la Coupe de Belgique demeure le moyen le plus direct de décrocher un trophée et de s’offrir un billet européen.

En conférence de presse, Still a fait le point sur son noyau, le départ de Nilson Angulo et l’arrivée de son remplaçant, Coba da Costa. "De toute façon, Angulo sera déjà absent demain en raison d’une suspension, et Kana est blessé. Il y aura des changements, c’est une erreur de persister sur la même voie. Nous avons discuté avec le staff de la meilleure approche tactique, tant sur le plan défensif qu’offensif."

Pourrait-on déjà voir Coba da Costa jouer ses premières minutes avec les Mauves ? "Il sera dans le groupe. Titulaire ? On verra demain. Il a un très bon profil, il est rapide dans ses mouvements. Mais il aura bien sûr besoin d’un temps d’adaptation", a conclu Edward Still.