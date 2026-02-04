Un nouveau signe fort : la valeur du noyau d'Anderlecht n'a plus été aussi basse depuis longtemps

Un nouveau signe fort : la valeur du noyau d'Anderlecht n'a plus été aussi basse depuis longtemps
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Après bientôt 10 ans sans titre, le RSC Anderlecht continue sa traversée du désert. Et si ces dernières années, quelques noms ronflants ont pu faire gonfler la valeur marchande du noyau, celle-ci a atteint un montant très bas cet hiver.

La crise sportive est totale au RSC Anderlecht : après une série catastrophique, Besnik Hasi a été licencié dimanche soir, et les Mauves se retrouvent dos au mur. Sortir du top 6 et être éliminé en Coupe ne sont plus des perspectives irréalistes, dans une saison déjà sans Coupe d'Europe.

La fin de mercato a également vu partir l'une des rares éclaircies du RSC Anderlecht cette saison, au moins sur le plan statistique, à savoir Nilson Angulo, parti à Sunderland. Et suite à ce départ, la valeur marchande du noyau anderlechtois a atteint un total qui n'a plus été aussi bas depuis longtemps.

L'ère des Doku, Nmecha, Sambi Lokonga est loin 

C'est en effet DAZN qui l'a remarqué : pour la première fois depuis la saison 2013-2014, la valeur marchande totale du noyau du RSCA est passée sous les 100 millions d'euros. Selon Transfermarkt, cette valeur est en effet évaluée à 96,2 millions d'euros suite au départ d'Angulo, qui en vaut 7 et a été remplacé par Coba Da Costa qui en vaut 2,5.

La saison passée, le groupe anderlechtois valait au total 124,1 million d'euros. On y retrouvait bien sûr des noms tels que Kasper Dolberg, Jan Vertonghen, Anders Dreyer ou Jan-Carlo Simic - sans oublier que certains joueurs comme Yari Verschaeren ou Mario Stroeykens voient leur valeur chuter à chaque réévaluation par Transfermarkt. 

En 2013-2014, la valeur totale de l'effectif était de 91,8 millions d'euros. Loin du record de ces dernières années, en 2020-2021, quand le noyau était estimé à 139,8 millions : Jérémy Doku était alors évalué à 22 millions, Albert Sambi Lokonga à 12 millions, Yari Verschaeren à 11 millions et Lukas Nmecha à 12 millions, en plus de nombreux joueurs à quelques millions.

Lire aussi… Cette offre-là était nettement insuffisante : Anderlecht n'a pas laissé partir Nathan De Cat en fin de mercato

Cette énorme baisse de valeur du noyau est d'autant plus frappante que de manière générale, le marché a continué à s'emballer ces dernières années, les clubs dépensant plus que jamais à l'échelle internationale. Un signe clair que ce groupe-là n'a pas la qualité qu'avait encore Anderlecht il y a 5 ans, et ce même sans gagner de titre à l'époque...

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Anderlecht - Antwerp en live sur Walfoot.be à partir de 20:30 (05/02).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Coupe de Belgique
Coupe de Belgique Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Stats Transferts
Anderlecht
Antwerp

Plus de news

Cette offre-là était nettement insuffisante : Anderlecht n'a pas laissé partir Nathan De Cat en fin de mercato

Cette offre-là était nettement insuffisante : Anderlecht n'a pas laissé partir Nathan De Cat en fin de mercato

12:00
"Ce sera un gros challenge" : David Hubert se méfie des Zèbres avant la demi-finale aller de Coupe de Belgique

"Ce sera un gros challenge" : David Hubert se méfie des Zèbres avant la demi-finale aller de Coupe de Belgique

15:30
Formé au club, l'élégance incarnée : un candidat évident pour le RSC Anderlecht ? Analyse

Formé au club, l'élégance incarnée : un candidat évident pour le RSC Anderlecht ?

14:40
Ca n'aidera pas Edward Still : l'absence d'un cadre d'Anderlecht pour quelques semaines confirmée

Ca n'aidera pas Edward Still : l'absence d'un cadre d'Anderlecht pour quelques semaines confirmée

08:00
1
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 04/02: Soumah - Frutos - De Cat

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 04/02: Soumah - Frutos - De Cat

14:00
"Éviter un scénario à la Amuzu" : pourquoi Anderlecht a vendu Nilson Angulo dès cet hiver

"Éviter un scénario à la Amuzu" : pourquoi Anderlecht a vendu Nilson Angulo dès cet hiver

10:30
1
Karel Geraerts se réjouit qu'Anderlecht l'ait laissé filer : "Il s'est imposé rapidement"

Karel Geraerts se réjouit qu'Anderlecht l'ait laissé filer : "Il s'est imposé rapidement"

12:40
"On n'a pas peur de l'Union" : Hans Cornelis optimiste avant la demi-finale aller face à l'Union SG

"On n'a pas peur de l'Union" : Hans Cornelis optimiste avant la demi-finale aller face à l'Union SG

14:20
1
OFFICIEL : un nouveau départ acté à La Gantoise

OFFICIEL : un nouveau départ acté à La Gantoise

14:00
Van de Perre de retour, le choix des armes pour Cornelis : les compos probables de Charleroi - Union

Van de Perre de retour, le choix des armes pour Cornelis : les compos probables de Charleroi - Union

12:20
Hans Cornelis annonce une bonne nouvelle avant d'affronter l'Union SG

Hans Cornelis annonce une bonne nouvelle avant d'affronter l'Union SG

13:30
OFFICIEL : Nicolas Frutos quitte la RAAL La Louvière et va rejoindre Charleroi

OFFICIEL : Nicolas Frutos quitte la RAAL La Louvière et va rejoindre Charleroi

12:53
Et maintenant, quelle défense au Standard ? Les chiffres sont clairs, mais Vincent Euvrard les suivra-t-il ? Analyse

Et maintenant, quelle défense au Standard ? Les chiffres sont clairs, mais Vincent Euvrard les suivra-t-il ?

11:40
"On pense souvent que c'est de ma faute, mais..." : Noa Lang pointe le responsable de son échec au Napoli

"On pense souvent que c'est de ma faute, mais..." : Noa Lang pointe le responsable de son échec au Napoli

11:20
L'Arabie Saoudite perd une star, et Domenico Tedesco s'offre un champion du monde

L'Arabie Saoudite perd une star, et Domenico Tedesco s'offre un champion du monde

11:00
Ce qu'a dit Mehdi Bayat à Hans Cornelis avant les trois matchs qui ont tout changé

Ce qu'a dit Mehdi Bayat à Hans Cornelis avant les trois matchs qui ont tout changé

10:00
Roberto De Zerbi ne s'en remet pas : "Le match à Bruges laisse des cicatrices"

Roberto De Zerbi ne s'en remet pas : "Le match à Bruges laisse des cicatrices"

09:30
Très beau renfort pour Tubize-Braine dans la course au titre en D1 ACFF

Très beau renfort pour Tubize-Braine dans la course au titre en D1 ACFF

09:00
Genk renforce ses jeunes, en difficulté en D1B, avec un buteur très prometteur

Genk renforce ses jeunes, en difficulté en D1B, avec un buteur très prometteur

08:30
Drame en Challenger Pro League : un joueur rentre au pays suite au décès de son frère

Drame en Challenger Pro League : un joueur rentre au pays suite au décès de son frère

07:40
Un match de patron : Theo Leoni propulse Reims en quarts de finale de la Coupe de France

Un match de patron : Theo Leoni propulse Reims en quarts de finale de la Coupe de France

07:00
Le Club de Bruges joue avec le feu : un pari qui pourrait coûter (très) cher

Le Club de Bruges joue avec le feu : un pari qui pourrait coûter (très) cher

07:20
Tout était bouclé, mais le transfert a capoté : l'Antwerp a pris une décision radicale

Tout était bouclé, mais le transfert a capoté : l'Antwerp a pris une décision radicale

23:00
Le bilan d'Olivier Renard passé au crible : 12 millions d'euros de plus-value... et beaucoup de questions

Le bilan d'Olivier Renard passé au crible : 12 millions d'euros de plus-value... et beaucoup de questions

20:00
Le Club de Bruges prépare déjà l'été : quatre piliers du vestiaire sont sur le départ

Le Club de Bruges prépare déjà l'été : quatre piliers du vestiaire sont sur le départ

06:30
"Même contre ce Standard-là" : un ancien Mauve fracasse la prestation d'Anderlecht lors du Clasico

"Même contre ce Standard-là" : un ancien Mauve fracasse la prestation d'Anderlecht lors du Clasico

19:00
La FIFA a failli faire capoter l'arrivée de la dernière recrue d'Anderlecht

La FIFA a failli faire capoter l'arrivée de la dernière recrue d'Anderlecht

21:01
Coup de tonnerre au Real Madrid : Thibaut Courtois est allé voir la direction pour régler un problème

Coup de tonnerre au Real Madrid : Thibaut Courtois est allé voir la direction pour régler un problème

22:30
Scandale à Hambourg : un ex-Rouche écope de la plus grosse amende de l'histoire de son club

Scandale à Hambourg : un ex-Rouche écope de la plus grosse amende de l'histoire de son club

22:03
Genk se frotte les mains : Hyeon-gyu Oh s'envole pour la Turquie contre une belle somme

Genk se frotte les mains : Hyeon-gyu Oh s'envole pour la Turquie contre une belle somme

21:35
Vincent Kompany, successeur de Pep Guardiola à Manchester City ?

Vincent Kompany, successeur de Pep Guardiola à Manchester City ?

21:21
Bonne nouvelle pour Nicky Hayen et le KRC Genk avant d'affronter Anderlecht

Bonne nouvelle pour Nicky Hayen et le KRC Genk avant d'affronter Anderlecht

18:40
Le Club de Bruges renverse Monaco et décroche son billet pour les huitièmes de finale de Youth League

Le Club de Bruges renverse Monaco et décroche son billet pour les huitièmes de finale de Youth League

20:30
"Je me suis toujours préparé sérieusement" : dans une situation compliquée, Thomas Foket se confie

"Je me suis toujours préparé sérieusement" : dans une situation compliquée, Thomas Foket se confie

17:30
Edward Still se préparait pour ça : peut-il déjouer les pronostics à Anderlecht ?

Edward Still se préparait pour ça : peut-il déjouer les pronostics à Anderlecht ?

03/02
1
Plus qu'à convaincre Rudi Garcia : les médias italiens conquis par un Diable Rouge

Plus qu'à convaincre Rudi Garcia : les médias italiens conquis par un Diable Rouge

19:30

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 24
Westerlo Westerlo 06/02 STVV STVV
Zulte Waregem Zulte Waregem 07/02 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 07/02 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
La Gantoise La Gantoise 07/02 OH Louvain OH Louvain
KRC Genk KRC Genk 08/02 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 08/02 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
FC Bruges FC Bruges 08/02 Standard Standard
KV Malines KV Malines 08/02 Antwerp Antwerp
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved