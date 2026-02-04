Un nouveau signe fort : la valeur du noyau d'Anderlecht n'a plus été aussi basse depuis longtemps

Après bientôt 10 ans sans titre, le RSC Anderlecht continue sa traversée du désert. Et si ces dernières années, quelques noms ronflants ont pu faire gonfler la valeur marchande du noyau, celle-ci a atteint un montant très bas cet hiver.

La crise sportive est totale au RSC Anderlecht : après une série catastrophique, Besnik Hasi a été licencié dimanche soir, et les Mauves se retrouvent dos au mur. Sortir du top 6 et être éliminé en Coupe ne sont plus des perspectives irréalistes, dans une saison déjà sans Coupe d'Europe.

La fin de mercato a également vu partir l'une des rares éclaircies du RSC Anderlecht cette saison, au moins sur le plan statistique, à savoir Nilson Angulo, parti à Sunderland. Et suite à ce départ, la valeur marchande du noyau anderlechtois a atteint un total qui n'a plus été aussi bas depuis longtemps.

L'ère des Doku, Nmecha, Sambi Lokonga est loin

C'est en effet DAZN qui l'a remarqué : pour la première fois depuis la saison 2013-2014, la valeur marchande totale du noyau du RSCA est passée sous les 100 millions d'euros. Selon Transfermarkt, cette valeur est en effet évaluée à 96,2 millions d'euros suite au départ d'Angulo, qui en vaut 7 et a été remplacé par Coba Da Costa qui en vaut 2,5.

La saison passée, le groupe anderlechtois valait au total 124,1 million d'euros. On y retrouvait bien sûr des noms tels que Kasper Dolberg, Jan Vertonghen, Anders Dreyer ou Jan-Carlo Simic - sans oublier que certains joueurs comme Yari Verschaeren ou Mario Stroeykens voient leur valeur chuter à chaque réévaluation par Transfermarkt.

En 2013-2014, la valeur totale de l'effectif était de 91,8 millions d'euros. Loin du record de ces dernières années, en 2020-2021, quand le noyau était estimé à 139,8 millions : Jérémy Doku était alors évalué à 22 millions, Albert Sambi Lokonga à 12 millions, Yari Verschaeren à 11 millions et Lukas Nmecha à 12 millions, en plus de nombreux joueurs à quelques millions.



Cette énorme baisse de valeur du noyau est d'autant plus frappante que de manière générale, le marché a continué à s'emballer ces dernières années, les clubs dépensant plus que jamais à l'échelle internationale. Un signe clair que ce groupe-là n'a pas la qualité qu'avait encore Anderlecht il y a 5 ans, et ce même sans gagner de titre à l'époque...