Les premiers mots d'Edward Still en tant qu'entraîneur d'Anderlecht : "J'ai vécu ça avec beaucoup d'émotion"

Nouveau visage à Anderlecht en conférence de presse. Avant le match de Coupe de Belgique face à l'Antwerp, Edward Still, qui assure l'intérim en tant que T1, s'est exprimé pour la première fois suite au licenciement de Besnik Hasi.

"J’ai vécu le départ de Besnik Hasi avec beaucoup d’émotion. Pendant ces six mois, on crée forcément un lien lorsqu’on travaille ensemble sept jours sur sept", a souligné l'entraîneur.

Edward Still s’est entretenu avec Besnik Hasi avant de prendre ses fonctions

"Je voulais uniquement revenir en Belgique si l’entraîneur était d’accord avec mon arrivée et j’ai eu un contact très ouvert avec Besnik. Forcément, lorsque cette décision est prise, cela suscite des émotions. J’ai aussi discuté avec lui avant d’accepter la proposition d’Anderlecht pour prendre le relais."

Évidemment, les journalistes ont également voulu savoir comment l’équipe avait réagi au licenciement de Besnik Hasi : "La réaction des joueurs ? Ce qui est arrivé est arrivé, on ne peut pas changer les résultats. Maintenant, nous devons simplement faire en sorte que la prestation de demain soit la meilleure possible."

Retrouver la confiance

"Il y a eu beaucoup d’émotions dans le groupe : de la colère, de la tristesse… Nous avons aussi eu de nombreuses discussions. Biglia, Taravel, Proto… tout le monde s’est exprimé. Il s’agit désormais de retrouver la confiance le plus rapidement possible."

Anderlcht n'abordera pas ce match avec 100% de confiance, c'est une certitude : "Certainement pas ! Avec les bases pendant le match, cela reviendra. Il y aura des changements."