Les premiers mots d'Edward Still en tant qu'entraîneur d'Anderlecht : "J'ai vécu ça avec beaucoup d'émotion"

Les premiers mots d'Edward Still en tant qu'entraîneur d'Anderlecht : "J'ai vécu ça avec beaucoup d'émotion"
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Nouveau visage à Anderlecht en conférence de presse. Avant le match de Coupe de Belgique face à l'Antwerp, Edward Still, qui assure l'intérim en tant que T1, s'est exprimé pour la première fois suite au licenciement de Besnik Hasi.

"J’ai vécu le départ de Besnik Hasi avec beaucoup d’émotion. Pendant ces six mois, on crée forcément un lien lorsqu’on travaille ensemble sept jours sur sept", a souligné l'entraîneur.

Edward Still s’est entretenu avec Besnik Hasi avant de prendre ses fonctions

"Je voulais uniquement revenir en Belgique si l’entraîneur était d’accord avec mon arrivée et j’ai eu un contact très ouvert avec Besnik. Forcément, lorsque cette décision est prise, cela suscite des émotions. J’ai aussi discuté avec lui avant d’accepter la proposition d’Anderlecht pour prendre le relais."

Évidemment, les journalistes ont également voulu savoir comment l’équipe avait réagi au licenciement de Besnik Hasi : "La réaction des joueurs ? Ce qui est arrivé est arrivé, on ne peut pas changer les résultats. Maintenant, nous devons simplement faire en sorte que la prestation de demain soit la meilleure possible."

Retrouver la confiance

"Il y a eu beaucoup d’émotions dans le groupe : de la colère, de la tristesse… Nous avons aussi eu de nombreuses discussions. Biglia, Taravel, Proto… tout le monde s’est exprimé. Il s’agit désormais de retrouver la confiance le plus rapidement possible."

Lire aussi… Un nouveau signe fort : la valeur du noyau d'Anderlecht n'a plus été aussi basse depuis longtemps
Anderlcht n'abordera pas ce match avec 100% de confiance, c'est une certitude : "Certainement pas ! Avec les bases pendant le match, cela reviendra. Il y aura des changements."

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Anderlecht - Antwerp en live sur Walfoot.be à partir de 20:30 (05/02).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Coupe de Belgique
Coupe de Belgique Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Stats Transferts
Anderlecht
Antwerp
Edward Still

Plus de news

Un nouveau signe fort : la valeur du noyau d'Anderlecht n'a plus été aussi basse depuis longtemps

Un nouveau signe fort : la valeur du noyau d'Anderlecht n'a plus été aussi basse depuis longtemps

15:00
Alexis Saelemaekers absent pour la première fois de la saison : le Diable Rouge est blessé

Alexis Saelemaekers absent pour la première fois de la saison : le Diable Rouge est blessé

18:20
Cette offre-là était nettement insuffisante : Anderlecht n'a pas laissé partir Nathan De Cat en fin de mercato

Cette offre-là était nettement insuffisante : Anderlecht n'a pas laissé partir Nathan De Cat en fin de mercato

12:00
🎥 Quand Nilson Angulo fait ses adieux aux joueurs d'Anderlecht

🎥 Quand Nilson Angulo fait ses adieux aux joueurs d'Anderlecht

18:00
Formé au club, l'élégance incarnée : un candidat évident pour le RSC Anderlecht ? Analyse

Formé au club, l'élégance incarnée : un candidat évident pour le RSC Anderlecht ?

14:40
Ibrahim Karamoko aligné aux côtés de Hugo Ekitiké, Rayan Cherki ou encore Wesley Fofana

Ibrahim Karamoko aligné aux côtés de Hugo Ekitiké, Rayan Cherki ou encore Wesley Fofana

17:30
Ca n'aidera pas Edward Still : l'absence d'un cadre d'Anderlecht pour quelques semaines confirmée

Ca n'aidera pas Edward Still : l'absence d'un cadre d'Anderlecht pour quelques semaines confirmée

08:00
1
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 04/02: Soumah - Frutos - De Cat

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 04/02: Soumah - Frutos - De Cat

14:00
Eden Hazard se lance dans une aventure viticole : voici ses nouveaux vins

Eden Hazard se lance dans une aventure viticole : voici ses nouveaux vins

17:00
Voici la clé du match entre l'Union SG et le Sporting de Charleroi, selon Hans Cornelis

Voici la clé du match entre l'Union SG et le Sporting de Charleroi, selon Hans Cornelis

16:40
"Éviter un scénario à la Amuzu" : pourquoi Anderlecht a vendu Nilson Angulo dès cet hiver

"Éviter un scénario à la Amuzu" : pourquoi Anderlecht a vendu Nilson Angulo dès cet hiver

10:30
1
Coup de tonnerre au RFC Liège, le transfert de Khadim Dieng tombe à l'eau : voici pourquoi

Coup de tonnerre au RFC Liège, le transfert de Khadim Dieng tombe à l'eau : voici pourquoi

15:51
"Ce sera un gros challenge" : David Hubert se méfie des Zèbres avant la demi-finale aller de Coupe de Belgique

"Ce sera un gros challenge" : David Hubert se méfie des Zèbres avant la demi-finale aller de Coupe de Belgique

15:30
Karel Geraerts se réjouit qu'Anderlecht l'ait laissé filer : "Il s'est imposé rapidement"

Karel Geraerts se réjouit qu'Anderlecht l'ait laissé filer : "Il s'est imposé rapidement"

12:40
"On n'a pas peur de l'Union" : Hans Cornelis optimiste avant la demi-finale aller face à l'Union SG

"On n'a pas peur de l'Union" : Hans Cornelis optimiste avant la demi-finale aller face à l'Union SG

14:20
2
OFFICIEL : un nouveau départ acté à La Gantoise

OFFICIEL : un nouveau départ acté à La Gantoise

14:00
Van de Perre de retour, le choix des armes pour Cornelis : les compos probables de Charleroi - Union

Van de Perre de retour, le choix des armes pour Cornelis : les compos probables de Charleroi - Union

12:20
Hans Cornelis annonce une bonne nouvelle avant d'affronter l'Union SG

Hans Cornelis annonce une bonne nouvelle avant d'affronter l'Union SG

13:30
OFFICIEL : Nicolas Frutos quitte la RAAL La Louvière et va rejoindre Charleroi

OFFICIEL : Nicolas Frutos quitte la RAAL La Louvière et va rejoindre Charleroi

12:53
Et maintenant, quelle défense au Standard ? Les chiffres sont clairs, mais Vincent Euvrard les suivra-t-il ? Analyse

Et maintenant, quelle défense au Standard ? Les chiffres sont clairs, mais Vincent Euvrard les suivra-t-il ?

11:40
"On pense souvent que c'est de ma faute, mais..." : Noa Lang pointe le responsable de son échec au Napoli

"On pense souvent que c'est de ma faute, mais..." : Noa Lang pointe le responsable de son échec au Napoli

11:20
L'Arabie Saoudite perd une star, et Domenico Tedesco s'offre un champion du monde

L'Arabie Saoudite perd une star, et Domenico Tedesco s'offre un champion du monde

11:00
Ce qu'a dit Mehdi Bayat à Hans Cornelis avant les trois matchs qui ont tout changé

Ce qu'a dit Mehdi Bayat à Hans Cornelis avant les trois matchs qui ont tout changé

10:00
Edward Still se préparait pour ça : peut-il déjouer les pronostics à Anderlecht ?

Edward Still se préparait pour ça : peut-il déjouer les pronostics à Anderlecht ?

03/02
1
Roberto De Zerbi ne s'en remet pas : "Le match à Bruges laisse des cicatrices"

Roberto De Zerbi ne s'en remet pas : "Le match à Bruges laisse des cicatrices"

09:30
Très beau renfort pour Tubize-Braine dans la course au titre en D1 ACFF

Très beau renfort pour Tubize-Braine dans la course au titre en D1 ACFF

09:00
Genk renforce ses jeunes, en difficulté en D1B, avec un buteur très prometteur

Genk renforce ses jeunes, en difficulté en D1B, avec un buteur très prometteur

08:30
Drame en Challenger Pro League : un joueur rentre au pays suite au décès de son frère

Drame en Challenger Pro League : un joueur rentre au pays suite au décès de son frère

07:40
Un match de patron : Theo Leoni propulse Reims en quarts de finale de la Coupe de France

Un match de patron : Theo Leoni propulse Reims en quarts de finale de la Coupe de France

07:00
Le Club de Bruges joue avec le feu : un pari qui pourrait coûter (très) cher

Le Club de Bruges joue avec le feu : un pari qui pourrait coûter (très) cher

07:20
Tout était bouclé, mais le transfert a capoté : l'Antwerp a pris une décision radicale

Tout était bouclé, mais le transfert a capoté : l'Antwerp a pris une décision radicale

23:00
Le bilan d'Olivier Renard passé au crible : 12 millions d'euros de plus-value... et beaucoup de questions

Le bilan d'Olivier Renard passé au crible : 12 millions d'euros de plus-value... et beaucoup de questions

20:00
Le Club de Bruges prépare déjà l'été : quatre piliers du vestiaire sont sur le départ

Le Club de Bruges prépare déjà l'été : quatre piliers du vestiaire sont sur le départ

06:30
"Même contre ce Standard-là" : un ancien Mauve fracasse la prestation d'Anderlecht lors du Clasico

"Même contre ce Standard-là" : un ancien Mauve fracasse la prestation d'Anderlecht lors du Clasico

19:00
La FIFA a failli faire capoter l'arrivée de la dernière recrue d'Anderlecht

La FIFA a failli faire capoter l'arrivée de la dernière recrue d'Anderlecht

21:01
Coup de tonnerre au Real Madrid : Thibaut Courtois est allé voir la direction pour régler un problème

Coup de tonnerre au Real Madrid : Thibaut Courtois est allé voir la direction pour régler un problème

22:30

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 24
Westerlo Westerlo 06/02 STVV STVV
Zulte Waregem Zulte Waregem 07/02 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 07/02 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
La Gantoise La Gantoise 07/02 OH Louvain OH Louvain
KRC Genk KRC Genk 08/02 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 08/02 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
FC Bruges FC Bruges 08/02 Standard Standard
KV Malines KV Malines 08/02 Antwerp Antwerp
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved