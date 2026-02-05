"C'est devenu trop complexe pour certains" : un ancien joueur d'Edward Still prévient le noyau d'Anderlecht

Edward Still est le nouveau coach par intérim d'Anderlecht et fait face à un premier défi dès ce soir contre l'Antwerp. Stef Peeters l'a bien connu à Eupen, il fait le point sur ce qui attend les joueurs du Sporting.

Actuel joueur du Patro, Stef Peeters se souvient bien des quelques mois sous Edward Still au Kehrweg : “Ce qui me reste surtout en mémoire, c'est à quel point il préparait tout de manière minutieuse”, explique-t-il dans Het Laatste Nieuws.

“Avant chaque entraînement, nous recevions des images des formes d'exercices et du déroulement de la séance. Il travaillait énormément les détails. C'était un véritable bourreau de travail, qui arrivait le premier au club et repartait le dernier. C'est un excellent coach, je ne peux dire que peu de choses négatives à son sujet", poursuit le milieu de terrain.

Une méthode sans concession

Où se situerait donc le peu de négatif ? Peut-être dans l'adaptation de sa méthode au noyau à sa disposition : “Pour la manière dont il voit le football, il faut de la qualité, et celle-ci n'était pas toujours présente à Eupen. Parfois, cela devenait un peu trop complexe pour des joueurs ayant moins le sens du jeu".

“Il demande beaucoup à ses joueurs : tu dois réfléchir avec lui, être tactiquement au niveau, mais tu dois aussi pouvoir suivre. Quand Edward Still donne un briefing, tu dois rester concentré. Sinon, tu es démasqué", sourit-il.

Lire aussi… Quel premier onze pour Edward Still ? Il faudra oser faire des changements
Une exigence parfois contrariée mais qui en fait un coach respecté  “Je le vois comme un entraîneur ambitieux et moderne qui, à son âge, a déjà acquis pas mal d'expérience au plus haut niveau", conclut Stef Peeters.

Suis Anderlecht - Antwerp en live sur Walfoot.be à partir de 20:30.

