Cette offre-là était nettement insuffisante : Anderlecht n'a pas laissé partir Nathan De Cat en fin de mercato

Nathan De Cat est bien sûr suivi par l'Europe entière et est considéré comme l'un des plus grands talents à son poste. Mais toute l'Europe ne pourra pas mettre le prix.

Le RSC Anderlecht a laissé filer Nilson Angulo en fin de mercato hivernal contre 17 millions d'euros assortis de bonus, qui pourraient faire de l'Equatorien l'un des transferts sortants les plus chers de l'histoire du club. Mais un joueur doit battre tous les records sur ce plan : Nathan De Cat.

De l'avis général, De Cat doit en effet dépasser la somme mise par le Stade Rennais pour s'offrir Jérémy Doku en 2020, à savoir 26 millions d'euros - toujours le record pour un transfert sortant du RSC Anderlecht. On a déjà parlé de montants entre 40 et 50 millions d'euros, même s'il serait plus réaliste d'attendre plus de 30 millions pour le "ket" de 17 ans.

Nathan De Cat pour 20 millions d'euros ?

Une chose est sûre : 20 millions d'euros ne sera pas suffisant. C'est en effet la somme que Brighton & Hove Albion aurait proposé au Sporting d'Anderlecht dans les dernières heures du mercato, selon les informations que Sacha Tavolieri a dévoilées sur l'émission Footb'All Time d'Unibet.

Une offre naturellement refusée par le RSCA, pas seulement parce qu'elle était trop basse, mais parce qu'un départ de Nathan De Cat cet hiver était impensable pour les Mauves. Laisser filer Nilson Angulo se justifiait, mais perdre De Cat aurait été un énorme coup dur.

Lire aussi… Ca n'aidera pas Edward Still : l'absence d'un cadre d'Anderlecht pour quelques semaines confirmée ›

L'été prochain, Anderlecht aura beaucoup de mal à conserver son jeune prodige, actuellement estimé à 17 millions d'euros mais qui devrait voir sa valeur marchande exploser... surtout s'il devient Diable Rouge entre temps.