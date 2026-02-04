Très critiqué, Paul Gheysens répond aux supporters de l'Antwerp qui réclament son départ

L'Antwerp a vécu une période difficile mais semble vouloir redresser la tête sous Joseph Oosting, et espère bien revenir dans la course au top 6. Paul Gheysens, cependant, n'échappe pas aux critiques.

L'Antwerp a particulièrement mal entamé sa saison et se retrouvait embourbé dans la zone rouge, forçant le licenciement de Stef Wils et l'arrivée de Joseph Oosting à la tête du Great Old. Le bilan de ce dernier reste mi-figue mi-raisin mais la belle victoire au Cercle et un mercato ambitieux doivent redresser tout ça.

De là à se mêler à la lutte pour le top 6, ce sera peut-être un peu juste. Et les supporters n'épargnent pas Paul Gheysens, richissime propriétaire du club, qui a connu des déboires financiers et ne peut plus investir autant qu'à l'époque pas si lointaine du titre.

Paul Gheysens évacue les critiques

Alors que l'Antwerp joue un double duel crucial face à Anderlecht, Gheysen a décidé de répondre à ses supporters, qui s'étaient faits entendre lors de la défaite contre Charleroi. Des banderoles "Exit Popol", "Ghelamco échoue, l'Antwerp souffre", "PG, where is your money" avaient été brandies.

"Ca ne me dérange pas", affirme le propriétaire du Matricule 1 dans le Nieuwsblad. "Cela concerne environ 200 personnes, qui sont eux-mêmes très critiqués sur les réseaux sociaux. Car du reste, je n'entends que des éloges", assure Gheysens.

Une vision des choses assez optimiste. Mais il suffit que l'Antwerp se hisse en finale de la Coupe de Belgique, et tout pourrait bien être très vite pardonné...