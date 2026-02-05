"Si ce n'est pas en toi..." : Olivier Deschacht et Jelle Van Damme s'accordent sur le mal qui ronge Anderlecht

Ce soir, la deuxième demi-finale de Coupe de Belgique met aux prises deux équipes qui veulent sauver leur saison. Olivier Deschacht et Jelle Van Damme s'inquiètent de la période que traverse Anderlecht depuis plusieurs années.

Jelle Van Damme n'a pas sa langue en poche au moment d'évoquer la situation de ses deux anciens clubs dans Het Nieuwsblad : "La situation financière dans les deux clubs est la base de tout. Je n'ai aucune sympathie pour tous ces mercenaires engagés pour une seule saison. Ils n'auront jamais de vrai feeling avec l'Antwerp ou Anderlecht, ni ne ressentiront l'importance de certains matches".

"C'est assez cru, mais ils ne pensent qu'à eux-mêmes. 'Est-ce que je joue ou pas, bof, qu'est-ce que ça change ? Je suis payé et dans quelques mois je jouerai à nouveau ailleurs.' Ils ne pensent qu'à eux-mêmes", se désespère le grand Jelle, compagnon de gravel d'un certain Jan Vertonghen.

La mentalité fait défaut

Au micro de Sporza, Olivier Deschacht pose le même constat concernant Anderlecht : "C'est une question de mentalité. Cela ronge les fondations du club. À l'époque, nous avions des hommes qui détestaient perdre. Même sur le banc, on ressentait la tension, tout le monde était davantage motivé. Cette mentalité me manque aujourd'hui".

L'ancien capitaine des Mauves ne veut pas passer pour un vieux con mais s'interroge : "Beaucoup de joueurs ont tout gagné facilement. Quelqu'un comme Romelu Lukaku n'a pas réussi uniquement grâce au talent, c'était un emmerdeur. Cette mentalité fait défaut aujourd'hui".

En faisant revenir Besnik Hasi, la direction a pourtant tenté de raviver cette flamme. Mais la greffe n'a jamais pris : "La mentalité à la Besnik manquait dans son équipe. Mais si cette rage n'est pas en toi … alors cela devient très difficile".