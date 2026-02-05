Il ne sera pas le successeur d'Hasi : l'un des favoris d'Anderlecht décline poliment

Il ne sera pas le successeur d'Hasi : l'un des favoris d'Anderlecht décline poliment


Anderlecht traverse à nouveau une fameuse zone de turbulences. Quel entraîneur acceptera de reprendre l'équipe en main.

Dès le licenciement de Besnik Hasi décidé, Anderlecht a vite défini ses profils prioritaires pour la suite : un entraîneur libre, qui connaît si possible déjà le championnat belge. C'est que le Sporting n'a plus le droit à l'erreur : Charleroi, La Gantoise et Malines n'ont que trois points de moins et rêvent d'éjecter les Mauves du top 6.

Ce soir, pendant que le direction continuera ses investigations, c'est Edward Still qui sera à la tête de l'équipe à l'occasion de la demi-finale de Coupe contre l'Antwerp. Il ne sait pas de combien de temps il disposera avant la fin de son intérim.

La piste Thorsten Fink rapidement refermée

Très vite, le nom de Thorsten Fink est revenu au Lotto Park. L'ancien coach de Genk et Saint-Trond remplit toutes les conditions énoncées quelques lignes plus haut et jouit d'un certain crédit pour son travail dans le Limbourg ces dernières saisons malgré sa fin d'aventure difficile à Genk.

Mais la direction anderlechtoise peut faire une croix dessus : Het Nieuwsblad annonce que l'entraîneur allemand a fait savoir qu'il n'était pas intéressé par se recaser au Lotto Park. La proposition arrive trop tôt, il préfère rebondir l'été prochain, pour disposer d'une préparation complète avec sa future équipe.

Lire aussi… La Mauves Army annonce une mesure forte : "Vous ne méritez plus ce privilège"
Le Sporting va donc devoir continuer à chercher. Un refus qui pourrait encore faire augmenter les chances de Maarten Maertens, qui connaît bien la maison mauve et est lui aussi libre comme l'air.



Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Anderlecht - Antwerp en live sur Walfoot.be à partir de 20:30.

